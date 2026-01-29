Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngân hàng mẹ của VCBNeo) nhận định VCBNeo đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của quá trình tái cơ cấu, dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức.

Ông Lê Quang Vinh khẳng định việc hoàn thành mục tiêu chuyển giao bắt buộc an toàn, hiệu quả và từng bước tự chủ của VCBNeo là hoàn toàn khả thi.

Lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 1 cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà VCBNeo đạt được trong năm 2025, đặc biệt là công tác huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và kiểm soát nợ xấu.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Vietcombank, lãnh đạo ngân hàng cho biết đến hết năm 2025, VCBNeo ghi nhận mức lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ so với giai đoạn nhiều năm trước đây.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chuyển giao bắt buộc về Vietcombank, VCBNeo hé lộ kết quả kinh doanh, đồng thời là ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cao nhất trong 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc.

Ngân hàng chuyển giao bắt buộc bắt đầu có lãi trong năm 2025.

Với Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh vượng (GPBank), kết thúc một năm tái cơ cấu toàn diện dưới sự đồng hành của ngân hàng mẹ VPBank, GPBank đã báo lãi hơn 500 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Trước đó, theo chia sẻ từ lãnh đạo VPBank, trong vòng 5 tháng đầu năm, GPBank ghi nhận tăng trưởng huy động 20% và tín dụng tự thân tăng 3%.

Đáng chú ý, tháng 6 là tháng đầu tiên GPBank ghi nhận lợi nhuận dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm thua lỗ.

Tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank), năm đầu tiên được HDBank nhận chuyển giao, ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc bắt đầu có lãi.

Theo ông Lê Thành Trung, Thành viên HĐTV Vikki Bank, sau khi chuyển giao bắt buộc về HDBank, từ một ngân hàng thua lỗ trong quá khứ, nay Vikki Bank đã bắt đầu có lãi, và quan trọng nhất là đã đặt những nền móng đầu tiên cho sự phát triển trong những năm tới.

Đối với Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), sau một năm tiếp nhận và tái cơ cấu, MBV đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét cả về quy mô, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động.

Theo đó, tổng tài sản tăng mạnh từ khoảng 40 nghìn tỷ đồng lên 91,5 nghìn tỷ đồng vào tháng 9/2025, tương ứng mức tăng 129%.

Dư nợ tín dụng gần gấp đôi, từ 33,6 nghìn tỷ đồng lên 65,3 nghìn tỷ đồng (tăng 94%). Trong khi đó, huy động vốn đạt 58,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30%, tạo nền tảng thanh khoản ổn định cho tăng trưởng.

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức mới đây, lãnh đạo Ngân hàng MB cho biết, ngay sau khi tiếp nhận MBV, ngân hàng mẹ đã cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên, ban kiểm soát và ban điều hành. Đồng thời, kiện toàn mô hình tổ chức và bộ máy nhân sự các cấp MBV theo hướng tinh, gọn, mạnh, với khoảng 200 nhân sự được điều chuyển từ MB.

MB cũng thực hiện bán nợ cho MBV theo kế hoạch hằng năm của Đề án chuyển giao bắt buộc, đồng thời hỗ trợ toàn diện về công nghệ thông tin và hạ tầng, qua đó giúp MBV cơ bản hoàn thiện 20 hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu, tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn cao về an toàn, bảo mật, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và phục vụ phát triển khách hàng.