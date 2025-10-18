Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa thông báo chấm dứt hoạt động của 25 phòng giao dịch (PGD) kể từ ngày 25/10.

Danh sách các phòng giao dịch sẽ chấm dứt hoạt động gồm:

PGD Chợ Gạo, PGD Mỹ Tho thuộc chi nhánh Tiền Giang;

PGD Tây Đô, PGD Ô Môn, PGD Thốt Nốt thuộc chi nhánh Cần Thơ;

PGD Hoàng Diệu thuộc chi nhánh Đà Nẵng;

PGD Bạch Hổ, PGD Tân Thành thuộc chi nhánh Vũng Tàu;

PGD Đức Hoà, PGD Cần Đốt, PGD Tân Trụ, PGD Châu Thành, PGD Hậu Nghĩa thuộc chi nhánh Long An;

PGD Đồng Khởi, PGD Ba Tri thuộc chi nhánh Bến Tre;

PGD Cần Đước, PGD Bến Lức, PGD Thủ Thừa, PGD Long Hựu thuộc chi nhánh Rạch Kiến;

PGD Châu Đốc, PGD Mỹ Long thuộc chi nhánh An Giang;

PGD Cầu Ngang thuộc chi nhánh Trà Vinh;

PGD Bình Minh thuộc chi nhánh Vĩnh Long;

PGD Bình Chánh, PGD Hóc Môn thuộc chi nhánh Sài Gòn.

Đầu năm 2025, VCBNeo có 92 phòng giao dịch. Với việc đồng loạt đóng 25 điểm, mạng lưới của ngân hàng hiện còn 67 phòng giao dịch, trở thành ngân hàng có quy mô mạng lưới nhỏ nhất trong số 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc.

Trong khi đó, GPBank hiện có 80 phòng giao dịch, giảm 5 điểm so với đầu năm. MBV và Vikki Bank lần lượt duy trì 101 và 212 phòng giao dịch, không thay đổi so với đầu năm.

VCBNeo tiền thân là Ngân hàng Xây Dựng. Sau khi chuyển giao bắt buộc về Vietcombank vào tháng 10/2024, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo).

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, lãnh đạo VCBNeo cho biết ngân hàng vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần tiếp tục theo dõi và xử lý, theo lộ trình của phương án chuyển giao bắt buộc.

Dù đã đạt một số kết quả tích cực, hoạt động của ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đáng chú ý, VCBNeo là ngân hàng duy nhất trong nhóm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc đến nay chưa công bố lợi nhuận dự kiến năm 2025.