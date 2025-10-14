Xem Clip:

Chiều 14/10, Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng P.T.T. (SN 1983, ngụ ấp Tây Minh, xã Xuân Phú) - nghi phạm gây ra vụ cướp giật 40 tờ vé số khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Đồng thời, lực lượng công an tạm giữ tang vật là xe máy BKS 48B1-383.XX là phương tiện được sử dụng để gây án.

Như VietNamNet đã đưa tin, sáng 12/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người bán vé số trên đường số 2, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc bị người đàn ông đi xe máy giật mất xấp vé số rồi bỏ chạy.

Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Lực lượng công an bắt được đối tượng và tang vật gây án. Ảnh: X.L

Đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi liều lĩnh, coi thường pháp luật của đối tượng.

Công an xã Xuân Lộc đang lấy lời khai, điều tra làm rõ động cơ của đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.