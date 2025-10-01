Kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (30/9) đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng.

Tấm vé số trúng giải Jackpot 1 vào hôm qua chứa dãy số 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52. Giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng này được tích lũy trong 2,5 tháng qua.

Gần đây nhất, Vietlott tìm được 1 vé số trúng giải Jackpot 1 vào tối 12/7 với trị giá gần 345 tỷ đồng. Đây là giải thưởng độc đắc có trị giá lớn nhất kể từ khi Vietlott bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán tại Việt Nam. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 gần 345 tỷ đồng nói trên được bán ra ở TPHCM.

Tấm vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 179 tỷ đồng được bán ra ở Đà Nẵng. Ảnh: Vietlott

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55 vào tối qua được bán ra tại thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ quay lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55 vào tối qua, Vietlott xác định được 2 khách hàng cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Như vậy, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 trị giá hơn 3,75 tỷ đồng.

Hai tấm vé số trúng Jackpot 2 nói trên chứa dãy số 17 - 23 - 34 - 39 - 46 - 52 và cặp số vàng 08.

Vietlott cho hay 2 tấm vé số trúng thưởng Jackpot 2 này được bán ra tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 vào tối qua sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là hơn 161 tỷ đồng.

Còn 2 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 vào tối qua sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 375 triệu đồng. Số tiền mà mỗi người chơi trúng Jackpot 2 nhận về là hơn 3,37 tỷ đồng.