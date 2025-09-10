Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 146 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào tối qua (9/9), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc là 21.380.563.500 đồng (gần 21,4 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 3 vé số cùng trúng giải nhất trị giá 2.404.732.833 đồng (hơn 2,4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 146 của loại hình xổ số Lotto 5/35 là 11 - 15 - 19 - 27 - 33 và số đặc biệt là 01.

Vietlott tìm thấy 3 khách hàng cùng trúng giải nhất trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 3 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 vào hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, mỗi người sẽ nhận về số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh giải nhất trị giá hơn 2,4 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 146 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 35 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 106,81 triệu đồng; 671 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 5,81 triệu đồng; 1.277 người trúng giải tư, mỗi giải trị giá 2,89 triệu đồng,...

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 là sản phẩm xổ số duy nhất tại Việt Nam có tính năng chia giải độc đắc. Khi giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải độc đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải độc đắc. Giải độc đắc sẽ được chia theo tỷ lệ: hạng giải nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị giải độc đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận được 1/6 giá trị giải độc đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại.