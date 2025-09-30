Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (30/9), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 179.058.846.000 đồng (hơn 179 tỷ đồng). Đáng chú ý, có 1 vé số đã trúng giải độc đắc này.

Cũng trong kỳ quay hôm nay, hệ thống của Vietlott xác định có 2 vé số đã trúng giá trị giải Jackpot 2 trị giá 7.500.802.050 đồng (hơn 7,5 tỷ đồng). Theo đó, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 có giá trị 3.750.401.025 đồng (hơn 3,75 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 08.

Vietlott tìm thấy nhiều vé số trúng giải độc đắc. Ảnh: Vietlott

Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52. Vé số trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 08.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.

Theo đó, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là hơn 161 tỷ đồng.

Trong khi đó, 2 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 375 triệu đồng. Số tiền mà mỗi người chơi trúng Jackpot 2 nhận về là hơn 3,37 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 này, Vietlott đã tìm ra 39 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.792 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 33.985 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.