Thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ngày 8/1 cho hay, năm 2025, công ty này đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Trong năm 2025, Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25% so với năm 2024.

Trong đó, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng.

Cụ thể, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (6 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỷ đồng.

Người trúng độc đắc Vietlott có giá trị cao nhất năm 2025

Đặc biệt, ngày 22/7/2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 ở sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P - người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Còn sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng.

Tương ứng với sự tăng trưởng trong doanh thu, Vietlott cũng đóng góp ngân sách các địa phương gần 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 22 tỷ đồng.