Hôm nay (7/8), UBND phường Bình Tân, TPHCM tổ chức kiểm tra, vận động người dân tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Động thái này được triển khai mạnh mẽ sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

Ghi nhận trên đường số 2, lực lượng chức năng phường Bình Tân kiểm tra đột xuất, ghi nhận có hàng loạt cơ sở kinh doanh, nhà dân có công trình tạm lấn chiếm vỉa hè gây cản trở lối đi bộ và mất mỹ quan đô thị.

Các vi phạm như cơi nới biển hiệu, khung sắt, mái che... đều được lực lượng nhắc nhở và thậm chí xử lý mạnh tay bằng cách tháo dỡ, di dời.

Tại một quán ăn, phần bảng hiệu bằng khung sắt vươn ra vỉa hè được lực lượng chức năng tháo dỡ. Ảnh: TK

Theo ông Trần Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, địa phương triển khai kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường đến hết năm 2025 và duy trì trong các năm tiếp theo.

Trong kế hoạch, phường sẽ xử lý mạnh tay vi phạm về trật tự đô thị nhằm không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Phường đã ban hành hơn 120 bản cam kết đối với người dân, yêu cầu không lấn chiếm vỉa hè và tự tháo dỡ các công trình vi phạm. 52 công trình tạm không phép, lấn chiếm được tháo dỡ, trả lại không gian công cộng cho người dân.

Công trình tạm gồm khung sắt, biển hiệu quán ăn lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: TK.

Lực lượng chức năng tháo dỡ phần mái nhà dân lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: TK.

Phường sẽ tiếp tục tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị như đường A9, đường số 2, đường Bình Thành và mở rộng ra các tuyến đường khác như Hồ Văn Long, Nguyễn Thị Tú, đường số 3, số 1…

Để đảm bảo hiệu quả, phường phân công 6 cán bộ cảnh sát trật tự phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất. Đồng thời, lập các tổ công tác chốt chặn, xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Người đàn ông bán trái cây lấn chiếm vỉa hè được yêu cầu di dời để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Ảnh: TK.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm có tính chất tái phạm hoặc chống đối. Đối với các trường hợp có lời lẽ xúc phạm, cản trở người thi hành công vụ, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật” – ông Minh nhấn mạnh.

Phường Bình Tân được sáp nhập từ các phường Bình Hưng Hòa B, một phần phường Bình Trị Đông A, một phần phường Tân Tạo (đều thuộc quận Bình Tân cũ, TPHCM). Quy mô diện tích của phường sau sáp nhập là hơn 11km2 với dân số khoảng 160.000 người.