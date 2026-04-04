Ngày 4/4, ghi nhận của PV VietNamNet tại khu vực dọc Bãi Sau xuất hiện hiện tượng nước biển có màu xanh khác lạ, kèm theo lớp bọt nổi lềnh bềnh dạt bờ, khiến nhiều người dân và du khách không khỏi ngạc nhiên.

Dọc Bãi Sau nước biển có màu xanh khác lạ, hình ảnh ghi nhận vào trưa ngày 4/4. Ảnh: Quang Hưng

Tại khu vực gần bờ, nước biển đổi màu rõ rệt. Mỗi khi sóng đánh vào, từng lớp nước xanh đậm dâng lên, loang thành những mảng lớn trên bãi cát. Hiện tượng lặp lại liên tục theo nhịp sóng, tạo nên khung cảnh khác thường so với những ngày trước.

Đáng chú ý, trong các đợt sóng mang màu xanh lạ còn xuất hiện nhiều cá nhỏ chết, trôi dạt vào bờ, làm dấy lên lo ngại về chất lượng môi trường nước.

Nhiều cá nhỏ chết, trôi dạt vào bờ theo dòng nước màu xanh. Ảnh: Quang Hưng

Trước hiện tượng này, nhiều du khách ví màu nước biển giống như đồ uống matcha. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra lo ngại. Anh Trần Minh Tuấn (40 tuổi, đến từ Tây Ninh) cho biết: “Gia đình tôi xuống Vũng Tàu để tắm biển, nhưng thấy nước đổi màu lạ nên cũng lo, không dám xuống tắm”.

Trong khi đó, chị Bích Ngọc (35 tuổi, người dân địa phương) cho biết đã nhiều lần chứng kiến hiện tượng tương tự. “Mỗi lần nước đổi màu, du khách thường e dè, ít xuống tắm hơn. Người dân địa phương thì quen nên vẫn tắm bình thường”, chị nói.

Nhiều người ví von màu nước biển như món đồ uống matcha. Ảnh: Quang Hưng

Một người kinh doanh dịch vụ cho thuê dù bạt tại khu vực cho biết, hiện tượng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhất là vào thời tiết nắng nóng. Theo người này, màu xanh có thể do tảo biển chết dạt vào bờ. “Hiện tượng xuất hiện từ sáng, thường chỉ kéo dài 1–2 ngày rồi hết. Đến chiều nước sẽ trong hơn, ngày hôm sau có thể trở lại bình thường”, người này nói.

Trong khi đó, một cán bộ từng phụ trách công tác du lịch tại Vũng Tàu cho biết hiện tượng trên có thể do tảo nở hoa và vẫn diễn ra hàng năm. Rêu, tảo biển phát triển mạnh trong thời gian ngắn có thể làm thay đổi màu nước, nhưng tình trạng này thường chỉ kéo dài vài ngày rồi tự hết.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, nước biển tại khu vực này cũng từng chuyển sang màu xanh. Sau khi lấy mẫu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do tảo Noctiluca scintillans. Dù vậy, mỗi lần hiện tượng tái diễn vẫn khiến không ít người lo lắng, đặc biệt trong cao điểm du lịch biển.