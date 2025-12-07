Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.442 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (7/12), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 18.256.864.000 đồng (hơn 18,2 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.442 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 01 - 05 - 23 - 28 - 29 - 43.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc hơn 18 tỷ đồng

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 1,82 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 16,4 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.442 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 18 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 20 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 899 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 16.337 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Cách đây hơn 1 tuần, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 28/11, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 62 tỷ đồng. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Hà Nội.