Ngày 17/9, UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đã ra báo cáo chính thức, bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng giá dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải “đắt gấp 3 lần thực tế”. Chính quyền địa phương khẳng định đây là thông tin sai sự thật, thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch.

Chính quyền bác bỏ thông tin 'chặt chém' ở Lô Lô Chải. Ảnh: Venus Trần

Ngay sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, xã Lũng Cú đã thành lập tổ công tác để kiểm tra toàn bộ 51 cơ sở kinh doanh dịch vụ trong thôn, bao gồm các homestay, nhà hàng, và điểm bán đồ ăn vặt. Kết quả cho thấy 100% hộ kinh doanh đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không phát hiện tình trạng lợi dụng lễ hội hay lượng khách đông để tăng giá.

Theo báo cáo, giá dịch vụ lưu trú tại Lô Lô Chải hiện dao động từ 100.000 – 200.000 đồng/khách đối với phòng tập thể; 250.000 – 500.000 đồng/phòng đối với phòng riêng; 500.000 – dưới 1.000.000 đồng cho phòng khép kín; và 1.000.000 – 1.500.000 đồng/phòng đối với loại cao cấp. Giá suất ăn được niêm yết 150.000 – 250.000 đồng/người, đồ uống từ 10.000 – dưới 50.000 đồng, và đồ ăn vặt 5.000 – 30.000 đồng/món. Các sản phẩm lưu niệm đều có niêm yết giá và nguồn gốc rõ ràng.

UBND xã Lũng Cú cho biết, thông tin trên mạng được đăng tải từ một tài khoản ẩn danh, không nêu rõ sử dụng dịch vụ tại cơ sở nào và không đưa ra được bằng chứng. Vì vậy, chính quyền không đủ cơ sở để xem xét giải quyết.

“Thông tin thất thiệt đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh du lịch của địa phương. Xã cam kết tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện, văn minh”, báo cáo nêu rõ.