Đồng Nai trên hành trình tiến lên thành phố

Trong dự thảo đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương với tầm nhìn dài hạn đến năm 2065, UBND tỉnh đưa ra mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành đô thị hiện đại, vươn lên nhóm dẫn đầu về chất lượng sống và hạnh phúc.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, dự kiến mục tiêu trước mắt, trong năm 2026, là xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ; xây dựng và đưa vào vận hành các khu động lực, hạ tầng khung cùng các chức năng chủ yếu sẽ được hoàn thiện, làm cơ sở định hình và phát triển đô thị sân bay Long Thành.

Đến năm 2035, theo dự thảo đề án, Đồng Nai hướng tới trở thành đô thị động lực mới của quốc gia, phát triển mạnh mẽ theo mô hình đô thị ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh và thông minh. Thành phố Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và dịch vụ chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đồng Nai cũng được kỳ vọng phát triển kinh tế gắn với văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của người dân, đồng thời đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế sâu rộng; hướng đến xây dựng thành phố Đồng Nai kết nối toàn cầu.

Sân bay Long Thành đang thi công. Ảnh: Hoàng Anh

Lộ trình đến năm 2045, Đồng Nai dự kiến trở thành trung tâm hàng không hiện đại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động.

Chỉ số phát triển con người (HDI) sẽ đạt mức cao, quản trị đô thị hiện đại và xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về chất lượng sống, quản lý và kết nối quốc tế của thành phố.

Một dự án đô thị ven sông Đồng Nai. Ảnh: Khánh Trang

Mục tiêu dài hạn đến năm 2065, Đồng Nai sẽ trở thành thành phố kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các thành phố sân bay đa chức năng, nổi bật với chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới, mở ra kỷ nguyên mới về thành phố Đồng Nai hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Bức tranh tăng trưởng Đồng Nai đến năm 2065

Dự thảo lộ trình phát triển thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã đưa ra hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể theo từng giai đoạn, mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và hướng tới chất lượng sống người dân.

Phối cảnh trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, đến năm 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm. Quy mô GRDP đạt trên 1.200.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người vượt 250 triệu đồng, tỷ trọng kinh tế số tối thiểu 30% GRDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm chiếm khoảng 40% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%.

Bước sang giai đoạn 2031-2035, tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên. GRDP dự kiến đạt khoảng 2.000.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 380 triệu đồng, tiệm cận mức thu nhập của các đô thị phát triển trong khu vực. Tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào tăng trưởng dự kiến đạt 40%, trong khi các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60%.

Giai đoạn 2036-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì từ 10% trở lên, quy mô GRDP đạt khoảng 4.800.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong khu vực, tối thiểu 760 triệu đồng.

Thành phố Đồng Nai hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP và hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

Khu công nghiệp Hàng Gòn được định hướng là khu vực đầu tư hạ tầng và các ngành công nghiệp xanh. Ảnh: Hoàng Anh

Đến giai đoạn 2046-2065, tăng trưởng GRDP bình quân từ 8% trở lên, quy mô GRDP đạt khoảng 24.000.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 2,7 tỷ đồng. Đây là nền tảng để Đồng Nai trở thành một trong những thành phố dẫn đầu về chất lượng sống và hạnh phúc trong khu vực và trên thế giới.

Với chiến lược dài hạn và những mục tiêu cụ thể, Đồng Nai đang trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời giữ vững vị thế trung tâm công nghiệp, logistics và hàng không chiến lược của quốc gia.