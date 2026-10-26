Cá chép giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều omega-3, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là loại cá nước ngọt xếp vào bảng danh sách tốt cho nhiều người.

Cá chép tốt cho sức khỏe và trí não. Tuy nhiên, chồng tôi bị bệnh gout có nên ăn món này không? Xin bác sĩ tư vấn! (Lê Thuỳ Dương - Hà Nội)

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Cá chép là loại cá nước ngọt được nhiều gia đình lựa chọn trong bữa ăn hằng ngày vì giá thành rẻ từ 60-70 nghìn đồng/kg. Thịt cá cung cấp protein chất lượng cao, vitamin nhóm B và các khoáng chất. Cá cũng chứa axit béo omega-3, trong đó có DHA và EPA, dù hàm lượng có thể thay đổi tùy môi trường sống, thức ăn và cách nuôi.

Omega-3 là nhóm axit béo có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. DHA là thành phần cấu tạo của não và võng mạc, trong khi EPA tham gia vào nhiều quá trình điều hòa trong cơ thể. Bổ sung cá vào chế độ ăn cân đối có thể góp phần cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của não bộ và sức khỏe tim mạch.

Cá chép là thực phẩm chứa nhiều omega-3. Ảnh: Hoa Linh.

Nhờ hàm lượng protein tương đối cao, cá chép cũng là lựa chọn phù hợp để bổ sung đạm trong bữa ăn. Protein giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ sửa chữa mô và tạo cảm giác no. Khi chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc nấu canh, món cá có thể phù hợp với người cần kiểm soát năng lượng nạp vào.

Dù giàu dinh dưỡng, cá chép không phù hợp với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Người có tiền sử dị ứng cá cần tránh ăn nếu đã xác định cá chép là tác nhân gây dị ứng. Các biểu hiện có thể gồm ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc mặt, đau bụng, nôn ói. Nếu xuất hiện khó thở, sưng lưỡi hoặc họng sau khi ăn, bệnh nhân cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu phản vệ.

Người mắc bệnh gout cần chú ý khẩu phần cá và tổng lượng purin trong chế độ ăn. Cá chép chứa purin, chất được chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu purin có thể dẫn tới nguy cơ tăng axit uric và khởi phát cơn gout ở một số người. Người bệnh nên điều chỉnh lượng ăn theo tình trạng bệnh và hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt trong giai đoạn gout cấp.

Các tài liệu cũng ghi nhận những người mắc bệnh thận mạn cần hạn chế và nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp.

Để bảo đảm an toàn, người tiêu dùng nên chọn cá tươi, có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế sạch và nấu chín kỹ. Cá chép có thể góp phần làm phong phú thực đơn gia đình, nhưng không phải “thực phẩm chữa bệnh”.

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