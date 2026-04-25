TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, trong dân gian, rễ và vỏ cây phay được dùng như một vị thuốc mát, lợi tiểu, đặc biệt trong các vấn đề đường tiết niệu.

Theo đó, rễ cây phay thường được dùng để lợi tiểu, hỗ trợ bí đái, tiểu khó; giảm đái buốt, đái rắt hoặc dùng khi nước tiểu đục, nóng trong và hỗ trợ các trường hợp viêm nhẹ đường tiết niệu. Ở nhiều nơi, người dân dùng rễ hoặc vỏ cây sắc nước uống trong ngày.

Cây phay mọc ở bìa rừng, ven suối.

Dù chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu nhưng cây phay đã được xác nhận chứa tanin, flavonoid, polyphenol. Các nhóm chất này có thể tăng bài tiết nước tiểu, chống viêm nhẹ và kháng khuẩn mức độ nhất định. Nhờ đó, nước sắc rễ phay có thể làm giảm cảm giác tiểu buốt, khó chịu và hỗ trợ cải thiện tình trạng nước tiểu đục do viêm nhẹ.

Tuy nhiên, cây phay không phải thuốc đặc trị bệnh tiết niệu mà là dược liệu hỗ trợ, phù hợp với các trường hợp nhẹ, giai đoạn sớm.

Đặc biệt, người dân không dùng kéo dài liên tục, người bí đái do tắc nghẽn do có sỏi lớn, u tuyến tiền liệt. Những người này cần đi khám và nếu có dấu hiệu sốt, tiểu ra máu, đau nhiều.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, thuốc nam có tác dụng chủ yếu với tiểu buốt, tiểu rắt ở mức độ nhẹ và tiêu tan sỏi nhỏ. Trường hợp sỏi lớn trên 10mm, gây ứ nước thận độ 2, độ 3 hoặc xuất hiện cơn đau quặn thận dữ dội, người bệnh cần can thiệp bằng y học hiện đại như tán sỏi hoặc phẫu thuật.