Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Đ.T.H. (sinh năm 1955) nhập viện từ ngày 27/3 trong tình trạng biến chứng nặng do đái tháo đường.

Bệnh nhân có tiền sử mắc đái tháo đường tuýp 2 suốt 35 năm nhưng kiểm soát đường huyết không liên tục. Khi nhập viện, ngón 3 chân trái đã loét, hoại tử kéo dài 1 tháng, vết thương lan rộng, chảy dịch mủ, mu bàn chân phù nề.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà H. cho biết khoảng 2 tháng trước được bạn cho một chai rượu gừng nên đã pha nước nóng để ngâm chân.

Do bà thường xuyên bị tê bì, việc ngâm chân mang lại cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, sau một ngày, ở ngón chân xuất hiện nốt phồng, sau đó loét và lan rộng.

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: N. Huyền

Gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (nơi có bác sĩ đã điều trị đái tháo đường cho bà H. 7 năm trước).

Tại đây, bác sĩ ghi nhận ngón 3 chân trái của bà H. hoại tử đen, toàn bộ chân trái từ gối xuống lạnh. Kết quả chụp mạch cho thấy bà bị tắc mạn tính động mạch chày trước và chày sau hai bên, đồng thời hẹp nặng động mạch mác chân trái - nguồn cấp máu chính còn lại cho bàn chân.

Huy động 3 chuyên khoa cứu bàn chân bệnh nhân

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, với những trường hợp như bà H., trước đây nguy cơ cắt cụt chi rất cao. Tuy nhiên, nhờ áp dụng mô hình điều trị đa mô thức (MDT), chân của bệnh nhân đã được bảo tồn.

Theo đó, bệnh viện huy động 3 chuyên khoa cứu chân cho bệnh nhân. Khoa Ngoại tiến hành cắt lọc mô hoại tử, sử dụng kháng sinh phổ rộng trong 19 ngày để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời áp dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) nhằm kích thích tái tạo mô, thúc đẩy liền vết thương. Song song, Khoa Nội kiểm soát đường huyết bằng phác đồ insulin phù hợp, giúp ổn định chuyển hóa và tăng khả năng hồi phục.

Bước ngoặt đến từ can thiệp của Khoa Tim mạch với kỹ thuật nong bóng phủ thuốc (DCB) tại động mạch mác chân trái, giúp tái thông dòng máu nuôi dưỡng. Chỉ sau 48 giờ, bàn chân bệnh nhân ấm lên rõ rệt, vết loét khô, giảm rỉ dịch và phù nề. Hiện sức khỏe bà H. ổn định, không còn nguy cơ cắt cụt chi.

Theo TS Thắng, không phải trường hợp nào cũng may mắn như bà H. Ông từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị biến chứng bàn chân đái tháo đường mà không thể cứu vãn. Nguyên nhân do người bệnh đến viện muộn, qua “giờ vàng” nên bác sĩ cũng “bất lực, không thể làm được gì hơn”.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cảnh báo, khoảng 5-7% bệnh nhân đái tháo đường phải cắt cụt ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân. Những vết thương nhỏ ở bàn chân nếu không được xử lý đúng cách ở người bệnh đái tháo đường có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm trùng nặng, hoại tử.

PGS.TS Tùng khuyến cáo người bệnh cần kiểm soát tốt đường huyết, không tự ý xử lý các tổn thương ở chân, tránh ngâm nước nóng hoặc dùng các biện pháp dân gian khi chưa có chỉ định. Khi xuất hiện vết thương, dù nhỏ, người bệnh cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời.