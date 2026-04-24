Người bệnh cho biết, sau khi ăn lẩu tại nhà, chị xuất hiện ban đỏ khắp cơ thể. Nghĩ là phản ứng dị ứng thông thường, chị đã tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống. Tuy nhiên, sau 3 ngày, bệnh không thuyên giảm mà trở nặng nhanh chóng.

Các triệu chứng tiến triển nghiêm trọng với nhiều bọng nước lớn lan rộng toàn thân, kèm sốt cao và cảm giác đau rát dữ dội. Gia đình lập tức đưa chị đến Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ban đỏ lan rộng khắp cơ thể, xuất hiện nhiều bọng nước lớn ở vùng ngực, bụng và lưng. Da bong tróc từng mảng, niêm mạc miệng và mắt bị tổn thương nặng, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Tình trạng bệnh nhân trước và sau khi điều trị. Ảnh: BVCC

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng Lyell, một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực với nhiều biện pháp: Sử dụng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, truyền dịch, cân bằng điện giải, chăm sóc tổn thương da và thay băng hằng ngày trong điều kiện vô khuẩn. Đồng thời, các bác sĩ theo dõi sát diễn biến toàn thân nhằm hạn chế biến chứng và hỗ trợ quá trình tái tạo da.

Sau hơn hai tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh hết sốt, các tổn thương niêm mạc dần hồi phục, da bắt đầu tái tạo, các chỉ số xét nghiệm ổn định. Bệnh nhân ăn uống tốt, sinh hoạt trở lại bình thường và được xuất viện.

Nguy cơ tử vong lên tới 40%

Một bác sĩ chuyên khoa da liễu cho biết thêm, hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc, Toxic Epidermal Necrolysis, TEN) là một bệnh lý nặng, ảnh hưởng đồng thời đến da, niêm mạc và nhiều cơ quan nội tạng. Nguyên nhân chủ yếu là do dị ứng thuốc, chiếm tới khoảng 77% trường hợp, đặc biệt ở những người sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc.

Bệnh thường xuất hiện đột ngột sau khi dùng thuốc từ vài giờ đến vài ngày, thậm chí có thể kéo dài tới 45 ngày. Người bệnh ban đầu có biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, rét run, đau đầu, kèm cảm giác đau rát ngoài da. Khi tiến triển nặng, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng li bì, hôn mê, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Người bệnh được chăm sóc tích cực trong 2 tuần. Ảnh: BVCC

Theo các chuyên gia, hội chứng Lyell có tiên lượng rất nặng, tỷ lệ tử vong lên tới 30 - 40%. Nguyên nhân tử vong thường do nhiễm khuẩn, rối loạn nước, điện giải hoặc suy đa tạng. Ngoài ra, người bệnh còn có thể gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng như giảm thị lực, loét giác mạc không hồi phục dẫn đến mù lòa, tổn thương gan thận, suy thận cấp, chít hẹp thực quản, xuất huyết tiêu hóa, viêm màng não hay nhiễm khuẩn huyết.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, nổi ban đỏ, phỏng nước sau khi dùng thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.