Tôi bị tăng mỡ máu và được nhiều người khuyên nên dùng trà quế mỗi ngày để giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Xin chuyên gia tư vấn dùng quế như thế nào cho tốt? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Thị Phụng - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Từ lâu, quế thường được ví như “củi khô” trong gian bếp. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ xù xì ấy lại là một dược liệu quý với nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe đáng chú ý.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chỉ 1 thìa quế xay (khoảng 2,6g) đã cung cấp carbohydrate, năng lượng cùng nhiều vi chất như canxi, sắt, magie, kali và vitamin A. Ngoài ra, quế còn chứa vitamin nhóm B, K và các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm stress.

Đặc biệt, tinh dầu trong lá quế chứa cinnamaldehyde là hoạt chất tạo nên mùi thơm đặc trưng giúp cải thiện hồ sơ lipid, bằng cách hạ thấp mức cholesterol LDL (xấu) và giảm và triglyceride), tăng mức cholesterol HDL (tốt). Điều này sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong khi đó, vỏ quế giàu catechin và procyanidins, là những chất chống oxy hóa thường thấy trong trà xanh và các loại quả mọng.

Xét về thành phần dinh dưỡng, bột quế gồm khoảng 11% nước, 81% carbohydrate (trong đó có tới 53% là chất xơ), 4% protein và 1% chất béo. Trong 100g quế, hàm lượng canxi, sắt và vitamin K khá dồi dào, góp phần bổ sung vi chất cần thiết cho cơ thể.

Trong y học cổ truyền, quế có vị ngọt, hơi đắng, tính ấm, thường được dùng để hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy quế có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn, đồng thời tạo cảm giác no lâu, tối cho người đang kiểm soát cân nặng.

Quế cũng được ghi nhận có khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết, góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng ở người tiền đái tháo đường. Tuy nhiên, các tổ chức y tế nhấn mạnh quế không thể thay thế thuốc điều trị và hiệu quả vẫn cần thêm bằng chứng khoa học rõ ràng.

Quế có nhiều công dụng tốt cho tim mạch. Ảnh: Hoa Linh.

Bên cạnh đó, hoạt chất trong dược liệu này còn có đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, cải thiện tiêu hóa và bảo vệ hệ tim mạch. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy quế có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, song vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Ngoài ra, quế còn có khả năng giảm viêm, hỗ trợ đau khớp, cải thiện chức năng thần kinh và tăng cường tuần hoàn máu. Mùi thơm đặc trưng của quế cũng giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ.

Bạn có thể làm trà quế bằng cách lấy 1 thanh quế với nước 5-10 phút và uống mỗi ngày, tốt nhất vào buổi sáng. Ngoài ra, có thể kết hợp quế với mật ong bằng cách pha 1 thìa cà phê bột quế và 1 thìa mật ong với nước ấm, uống khi bụng đói để tăng hiệu quả hạ mỡ máu; thêm chanh nếu muốn.

Trà quế gừng cũng là lựa chọn tốt nhờ đặc tính chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa: Đun gừng tươi với quế trong 5-7 phút rồi uống ấm. Những cách này giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng mỡ máu cao, nhưng cần kết hợp lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả tối ưu.

Lưu ý, khi dùng bạn không nên lạm dụng hoặc tự ý dùng quế như một phương pháp chữa bệnh.

