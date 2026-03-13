Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, khoảng 10h35 ngày 12/3, Khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc của đơn vị này tiếp nhận 13 học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, vào viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Các học sinh có biểu hiện chủ yếu như mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn ra nước. Toàn bộ 13 em được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị. Qua thăm khám, các em đều tỉnh táo, sức khỏe cơ bản ổn định.

Qua khai thác thông tin ban đầu từ học sinh và nhà trường, trước khi xuất hiện triệu chứng, các em đã mua và uống trà sữa tại một quán ở thôn Trung Tín (xã Trà My) vào khoảng 16h30 chiều 11/3.

Đến khoảng 8h sáng 12/3, nhiều em bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My để thăm khám và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My đã phối hợp với nhà trường và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh vụ việc; thống kê danh sách học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu thực phẩm gồm trà sữa còn lại do phụ huynh cung cấp và mẫu trà sữa được quán chế biến trong ngày 11/3 để gửi xét nghiệm. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra quán bán trà sữa liên quan.

Theo nhận định ban đầu, các trường hợp trên nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng trà sữa mua bên ngoài trường học. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 13/3, lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My, TP Đà Nẵng) cho biết các em học sinh của trường nghi bị ngộ độc thực phẩm trước đó đã ổn định sức khỏe và trở lại lớp học.