Dưới đây là 5 loại trà được xếp theo mức độ có lợi, từ cao xuống thấp.

1. Matcha

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Qatar đăng trên Science Direct, matcha là trà xanh dạng bột, được làm từ toàn bộ lá trà trồng trong bóng râm. Matcha chứa hàm lượng catechin, L-theanine và caffeine cao hơn trà xanh thông thường.

Loại trà này có thể cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ và chức năng điều hành của não bộ, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm căng thẳng và lo âu, đồng thời hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

2. Trà xanh

Trà xanh được sản xuất bằng cách hấp lá trà tươi ở nhiệt độ cao để giữ lại hàm lượng polyphenol. Trà giàu theanine và catechin - đặc biệt là EGCG, hoạt chất tạo nên nhiều lợi ích sức khỏe.

Theanine giúp giảm stress oxy hóa và tổn thương tế bào đồng thời cân bằng tác dụng kích thích của caffeine để tạo nguồn năng lượng ổn định hơn. Nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và chỉ số BMI, điều hòa lipid máu, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp. Ngoài ra, trà xanh còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, kiểm soát đường huyết và có lợi cho sức khỏe tinh thần, bao gồm giảm lo âu, rối loạn giấc ngủ và suy giảm nhận thức.

3. Trà trắng

Theo Verywell Health, trà trắng là loại ít qua chế biến nhất, nhờ đó giữ được hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Một số báo cáo cho thấy trà trắng có thể chứa nhiều catechin hơn cả trà xanh. Phần lớn lợi ích sức khỏe của trà trắng cũng đến từ nhóm hợp chất này.

Uống trà trắng có thể hỗ trợ chuyển hóa chất béo, giảm cholesterol, cải thiện kiểm soát đường huyết và tăng cường sức khỏe tim mạch.

4. Trà đen

So với các loại khác, trà đen bị oxy hóa hoàn toàn và trải qua quá trình lên men, điều này ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng. Trà có hương vị dịu hơn nhưng chứa ít dưỡng chất hơn so với trà xanh hay trà trắng.

Lợi ích sức khỏe của trà đen chủ yếu đến từ các polyphenol như theaflavin và thearubigin. Những hợp chất này có thể cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giúp giảm huyết áp, tác động đến hệ vi sinh đường ruột và tăng cường hiệu suất nhận thức.

5. Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc phổ biến gồm hoa cúc, atiso, bạc hà, gừng và tía tô. Mỗi loại có công dụng riêng.

Trà hoa cúc có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm triệu chứng trầm cảm. Trà atiso đỏ có thể giúp hạ huyết áp và cholesterol LDL. Trà bạc hà làm giãn cơ trơn đường tiêu hóa, giảm đau bụng và co thắt, đồng thời có thể hỗ trợ trí nhớ. Trà gừng giảm buồn nôn, nôn, có khả năng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Một số lưu ý khi uống trà

Hàm lượng caffeine trong trà xanh, trà đen, trà trắng tương đương. Việc thêm sữa hoặc chất tạo ngọt có thể làm thay đổi lợi ích sức khỏe của trà. Nhiệt độ nước và thời gian hãm cũng ảnh hưởng đến độ đậm và khả năng chống oxy hóa, vì vậy nên pha theo hướng dẫn trên bao bì.