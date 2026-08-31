Tôi được biết hoa hòe nhiều tác dụng, đặc biệt trong hỗ trợ hạ huyết áp. Tôi muốn hỏi nên dùng nụ hoa hay hoa nở thì tốt hơn? Ai không nên dùng hoa hòe làm thuốc? (Quỳnh Anh, TPHCM).

Thầy thuốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tư vấn:

Hoa hòe có vị đắng nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Đây là loài thực vật chứa một loạt các hợp chất phytonutrient có hoạt tính cao và có lợi. Hoa chứa flavonoid, troxerutin và oxymatrine, đóng vai trò chống oxy hóa mạnh mẽ và đã nhiều lần được chứng minh là hỗ trợ sức khỏe hệ tuần hoàn.

Người ta thường dùng hoa hòe khi nụ hoa còn chưa nở, sau đó phơi hoặc sấy khô để làm thuốc trị một số loại bệnh hoặc pha trà uống nhằm thanh nhiệt, giải độc ngày hè.

Hoa hòe được dùng để làm thuốc. Ảnh: Website bệnh viện

Trong hoa hòe có chứa rutin là một loại vitamin P có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của mạch máu. Rutin trong hoa hòe giúp ổn định và hạ huyết áp, phòng ngừa tai biến mạch máu não, hạ mỡ máu.

Hoa hòe còn được sử dụng trong các trường hợp huyết nhiệt, cầm máu, điều trị các bệnh chảy máu cam, ho ra máu, rong kinh, đại tiện ra máu, tiêu chảy.

Bộ phận được dùng làm dược liệu, chiết xuất rutin chủ yếu là nụ hoa chưa nở, lúc này hoa có hàm lượng rutin cao nhất (6-30% rutin). Nếu hoa đã nở, hàm lượng rutin giảm rõ rệt nên chất lượng dược liệu cũng giảm.

Hoa hòe có tính hơi lạnh nên những người tì vị hư hàn (hay đau bụng do lạnh, chậm tiêu) không được dùng vị thuốc này. Nếu cần dùng thì phải phối hợp với các dược liệu khác có tính ấm nóng, với sự tư vấn của lương y uy tín. Ngoài ra, phụ nữ có thai không được dùng hoa hòe.