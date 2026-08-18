Gia đình tôi trồng rất nhiều hoa hồng và dùng để pha trà hoặc chế biến thực phẩm. Xin chuyên gia tư vấn công dụng của hoa hồng trong chăm sóc sức khỏe? (Thu Hoài, Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3 tư vấn:

Hoa hồng không chỉ là loài hoa dùng để trang trí mà từ lâu đã được sử dụng trong thực phẩm, mỹ phẩm và một số bài thuốc dân gian. Cánh hoa chứa nhiều hợp chất thực vật và tinh dầu, được ứng dụng để pha trà, chăm sóc da và tạo hương thơm thư giãn.

Dưới đây là những công dụng của hoa hồng bạn có thể tham khảo:

1. Trà hoa hồng giúp thư giãn

Trà hoa hồng thường được dùng như một thức uống có hương thơm nhẹ, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận trà hoa hồng có thể hỗ trợ cải thiện tâm trạng ở phụ nữ trong những ngày kinh nguyệt.

Cách pha khá đơn giản: Dùng nụ hoặc cánh hoa hồng đã được làm sạch, sấy hoặc phơi khô trong bóng mát, sau đó hãm với nước nóng, có thể thêm một chút mật ong để dễ uống.

Hoa hồng có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: H.N.

2. Hỗ trợ chăm sóc da

Chiết xuất và tinh dầu hoa hồng được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da. Những thành phần này có đặc tính chống oxy hóa và tạo cảm giác dịu nhẹ, góp phần giữ ẩm, làm mềm da.

Nước hoa hồng cũng được sử dụng trong quy trình chăm sóc da nhằm làm sạch và tạo cảm giác tươi mát. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào thành phần và nồng độ của từng sản phẩm, không nên xem đây là phương pháp điều trị bệnh da liễu.

3. Giúp thư giãn, giảm căng thẳng

Hương thơm của hoa hồng có thể mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái. Vì vậy, tinh dầu và các sản phẩm có hương hoa hồng thường được sử dụng trong liệu pháp thư giãn, tắm hoặc chăm sóc cơ thể.

Tuy nhiên, bạn không nên bôi trực tiếp tinh dầu hoa hồng nguyên chất lên da vì có thể gây kích ứng. Người có làn da nhạy cảm nên thử trên một vùng da nhỏ trước.

4. Hỗ trợ vệ sinh răng miệng

Nước hãm từ cánh hoa hồng đôi khi được sử dụng để súc miệng theo kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học về khả năng điều trị hôi miệng của hoa hồng còn hạn chế.

Nếu hơi thở có mùi kéo dài, nguyên nhân có thể liên quan đến bệnh răng miệng, viêm lợi hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Khi đó, bạn cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ sử dụng hoa hồng.

Lưu ý khi sử dụng

Không phải hoa hồng nào cũng có thể dùng để ăn hoặc pha trà. Người dân chỉ nên sử dụng hoa được trồng và sơ chế dành cho mục đích thực phẩm, không sử dụng hoa trang trí có thể đã được phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc hóa chất bảo quản.

Hoa hồng có nhiều ứng dụng thú vị trong đời sống nhưng không nên “thần thánh hóa” loài hoa này thành phương thuốc chữa bách bệnh. Trà hoa hồng hay sản phẩm từ hoa hồng phù hợp nhất khi được xem như một phần của chế độ chăm sóc sức khỏe và thư giãn hằng ngày.