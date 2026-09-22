Tôi hay bị ho, ngứa họng do thời tiết và được mách dùng lá dâu tằm nấu nước uống. Xin chuyên gia tư vấn loại lá này có dùng được không? (Phạm Văn Hiếu - TPHCM).

Bác sĩ Chuyên khoa I - Bùi Thị Yến Nhi - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Lá dâu tằm là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền với tên gọi tang diệp, vị ngọt, hơi đắng, tính hàn. Theo y học cổ truyền, lá có tác dụng sơ phong, thanh nhiệt, tuyên phế, chỉ khái, thường được sử dụng khi có các triệu chứng như ho, sốt, đau đầu, mắt đỏ do phong nhiệt.

Người ta thường thu hái lá vào thời điểm cuối thu, đầu đông, sau khi có sương được gọi là “sương tang diệp”. Một số sách y học cổ truyền ghi nhận loại dược liệu này được dùng dưới dạng sắc uống hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. Ví dụ, lá dâu tằm kết hợp cúc hoa có tác dụng sơ phong, thanh nhiệt, hỗ trợ các triệu chứng đau đầu, mắt đỏ.

Lá dâu tằm có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Một số nghiên cứu hiện đại ghi nhận các hợp chất trong lá dâu tằm có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và có khả năng ảnh hưởng đến đường huyết, huyết áp. Tuy nhiên, những kết quả này chủ yếu là bằng chứng dược lý, không đồng nghĩa dùng lá dâu tằm có thể điều trị các bệnh tương ứng ở người.

Lá dâu tằm có tính hàn nên người thuộc thể hư hàn cần thận trọng khi sử dụng. Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cũng được khuyến cáo không nên tự ý dùng.

Lưu ý, lá dâu tằm không nên được xem là “thuốc bổ phổi” thay thế thuốc điều trị. Khi ho kéo dài, khó thở, sốt cao, đau ngực hoặc có đờm bất thường, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Nhìn chung, lá dâu tằm là dược liệu dễ tìm và có lịch sử sử dụng lâu đời trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, người dân nên nghe theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc thầy thuốc có chuyên môn, thay vì tự hái lá và sử dụng kéo dài.

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