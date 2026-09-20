Theo lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội, lá ổi, đặc biệt là lá non và búp non, chứa nhiều hợp chất thực vật như tanin, flavonoid và các chất có hoạt tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất hoặc trà lá ổi có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe.

Lương y Sáng chia sẻ lại 1 số công dụng của lá ổi như sau:

1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy trà hoặc chiết xuất lá ổi có thể làm giảm mức tăng đường huyết sau ăn. Các hợp chất trong lá ổi được cho là có khả năng làm chậm hoạt động của một số enzyme tham gia quá trình phân giải carbohydrate, từ đó hạn chế tốc độ hấp thu đường.

Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường không nên tự ý dùng trà lá ổi để thay thế thuốc hoặc chế độ điều trị được bác sĩ chỉ định.

Lá ổi - là thảo dược có nhiều tác dụng cho sức khoẻ. Ảnh: Hoa Linh.

2. Tốt cho răng miệng

Lá ổi chứa một số hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và chống viêm trong nghiên cứu thực nghiệm. Chiết xuất lá ổi vì vậy được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn trong khoang miệng, giảm viêm nướu hoặc cải thiện một số vấn đề răng miệng.

Tuy nhiên, súc miệng hoặc sử dụng lá ổi không thể thay thế việc vệ sinh răng miệng, điều trị nha khoa khi có sâu răng, viêm nướu hoặc bệnh lý khác.

3. Chống oxy hóa

Các hợp chất polyphenol và flavonoid trong lá ổi có hoạt tính chống oxy hóa. Đây là cơ sở để lá ổi được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Tuy nhiên, người dân không nên từ kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm suy ra rằng uống trà lá ổi có thể phòng hoặc điều trị một bệnh cụ thể.

4. Hỗ trợ tiêu hóa

Lá ổi từ lâu được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian, đặc biệt khi bị tiêu chảy. Một số nghiên cứu thực nghiệm cũng ghi nhận chiết xuất lá ổi có hoạt tính kháng khuẩn và có thể ảnh hưởng đến nhu động ruột.

Dù vậy, tiêu chảy có nhiều nguyên nhân. Bệnh nhân, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, cần chú ý nguy cơ mất nước và đi khám khi tiêu chảy kéo dài, sốt, đau bụng dữ dội hoặc có máu trong phân.

5. Có thể bảo vệ gan

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá ổi có thể có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào gan trước một số tác nhân gây tổn thương. Tuy nhiên, người mắc viêm gan, gan nhiễm mỡ hoặc bệnh gan mạn tính vẫn cần điều trị và theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Dù lá ổi có nhiều công dụng nhưng lương y Sáng khẳng định phần lớn bằng chứng vẫn ở mức nghiên cứu thực nghiệm hoặc quy mô nhỏ, vì vậy không nên xem lá ổi như một phương thuốc thay thế điều trị y khoa.

Ông cũng lưu ý khi dùng lá ổi không nên lạm dụng hoặc coi đây là thuốc chữa bệnh. Người đang sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường, bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên sử dụng các sản phẩm từ lá ổi.

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