Súp lơ xanh Súp lơ xanh được chứng minh là hỗ trợ đắc lực trong việc giảm đường huyết và cải thiện kháng insulin cho người bệnh tiểu đường tuýp 2. Bí quyết nằm ở hợp chất sulforaphane đặc trưng của họ cải, có khả năng tác động trực tiếp vào quá trình chuyển hóa glucose. Kháng insulin xảy ra khi tế bào không phản ứng tốt với insulin, dẫn đến khó hấp thu đường từ máu và sulforaphane chính là chìa khóa giúp cải thiện tình trạng này. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng theo dõi 81 bệnh nhân dùng bột mầm súp lơ xanh trong 4 tuần, kết quả ghi nhận cải thiện rõ rệt tình trạng kháng insulin. Súp lơ xanh hỗ trợ đắc lực trong việc giảm đường huyết

Rau càng cua Là loài cây dại quen thuộc trong vườn nhà, được chú ý như một thực phẩm hỗ trợ sức khỏe toàn diện, đặc biệt rau càng cua nổi bật với khả năng kiểm soát đường huyết khá hiệu quả. Ngoài ra loại rau này còn giàu vitamin C, kali, magie, natri và vitamin B6. Với người mắc bệnh tiểu đường, xay rau càng cua tươi lấy nước uống được cho là giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong ngày. Bên cạnh đó, rau còn có lợi cho hệ thần kinh, đặc biệt hỗ trợ cải thiện tình trạng run tay ở người lớn tuổi.

Cây bằng lăng Cây bằng lăng là loại cây cảnh quen thuộc với hoa tím đặc trưng nhưng ít ai biết lá và vỏ cây từ lâu đã được dùng trong y học dân gian để hỗ trợ giảm đường huyết, giảm cân, giảm mỡ và thanh nhiệt lợi tiểu. Theo nghiên cứu , lá bằng lăng chứa acid corosolic, ellagitannin và flavonoid. Trong đó, acid corosolic là thành phần nổi bật nhất với khả năng tăng độ nhạy insulin, giúp tế bào hấp thu glucose hiệu quả hơn và giảm hấp thu đường tại ruột. Một số nghiên cứu quy mô nhỏ trên người ghi nhận chiết xuất bằng lăng có thể giúp giảm đường huyết sau ăn và cải thiện chỉ số HbA1c ở mức độ nhất định.

Cây mía dò Cây mía dò (cát lồi) là loài thảo dược dân gian quen thuộc, từ lâu được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về nhiệt, tiết niệu và chuyển hóa. Thân cây có vị ngọt nhẹ, tính mát, có thể ăn sống giải nhiệt hoặc sắc nước uống từ thân rễ khô. Đáng chú ý, nghiên cứu hiện đại cho thấy do chứa diosgenin, saponin và flavonoid, mía dò có tác dụng hạ đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin, kháng viêm và chống oxy hóa hiệu quả. Thân rễ mía dò thường được sắc uống riêng hoặc kết hợp với mã đề, râu ngô để hỗ trợ lợi tiểu, cải thiện chức năng thận và đào thải axit uric. Cây mía dò giúp cải thiện độ nhạy insulin. Ảnh: N. Huyền

Quả mướp đắng Không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là "vị thuốc tự nhiên" đặc biệt, mướp đắng hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị tiểu đường nhờ chứa ba hoạt chất sinh học nổi bật: Charantin giúp tăng cường hấp thu glucose vào tế bào; Polypeptid-P có tác dụng giảm lượng đường trong máu; Vicine hỗ trợ điều hòa và ổn định đường huyết bền vững. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận hiệu quả hạ đường huyết rõ rệt của loại quả này. Ngoài ra, mướp đắng còn giàu vitamin C, A, B1, B2, B3, B9 cùng các khoáng chất canxi, kali, magiê, kẽm giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch, thanh nhiệt giải độc và tăng cường miễn dịch toàn diện.

Lá dâu tằm Lá dâu tằm chứa alkaloid DNJ, flavonoid, polyphenol, vitamin C cùng các khoáng chất canxi, kali, magie, trong đó khả năng kiểm soát đường huyết là công dụng nổi bật của lá dâu tằm, được khoa học hiện đại chứng minh rõ ràng. Hoạt chất DNJ trong lá dâu có cơ chế ức chế enzyme phân giải tinh bột, giúp làm chậm hấp thu đường vào máu sau bữa ăn, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết hiệu quả cho người bệnh tiểu đường. Theo Đông y, lá dâu tằm vị ngọt nhẹ, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết và sinh tân phù hợp với chứng "tiêu khát" (tiểu đường) do âm hư nội nhiệt. Tuy nhiên, phụ nữ đang cho con bú không nên dùng để tránh mất sữa. Người tỳ vị hư hàn chỉ nên dùng liều thấp, kết hợp dược liệu tính ấm.

Lá xoài Lá xoài là vị thuốc dân gian quen thuộc, đã được khoa học hiện đại chứng minh có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả nhờ các hoạt chất sinh học nổi bật. Theo y học cổ truyền, lá xoài tính mát, vị chua ngọt, thường dùng trong các chứng tiêu khát và rối loạn chuyển hóa. Cách dùng đơn giản: hãm lá xoài tươi hoặc khô với nước sôi uống hằng ngày.

Rau sam Rau sam là trợ thủ đắc lực cho người bệnh tiểu đường. Ảnh: Thanh Loan Rau sam là loài cây dại giàu dinh dưỡng đã được chứng minh là "trợ thủ" tự nhiên đắc lực cho người bệnh tiểu đường. Chất xơ dồi dào trong rau sam giúp làm chậm hấp thu đường vào máu, ngăn đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Đồng thời, các hợp chất chống oxy hóa trong rau còn cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ chuyển hóa glucose ổn định và giúp kiểm soát đường huyết bền vững lâu dài. Ngoài ra, kali, magie và canxi trong rau sam còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ hiệu quả. Tuy nhiên, rau sam chứa hàm lượng axit oxalic tương đối cao, người có tiền sử sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa vào thực đơn hằng ngày.

Lá dứa nếp Lá dứa nếp là gia vị thơm quen thuộc trong ẩm thực Việt và là vị dược liệu quý với nhiều công dụng sức khỏe đáng chú ý, đặc biệt trong hỗ trợ điều trị tiểu đường. Trong lá dứa chứa 3 alkaloid piperidin hoạt động tương tự thuốc hạ đường huyết, giúp ổn định chỉ số đường huyết trong máu và hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường hiệu quả hơn. Theo Đông y, lá dứa tính ôn, vị nhạt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu và cân bằng đường huyết. Ngoài ra, lá dứa còn hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp nhờ alkaloid và glycoside; giải nhiệt, ngăn ngừa táo bón; đồng thời hàm lượng tanin giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

Dây thìa canh Dây thìa canh là một trong những cây thuốc nam nổi bật với khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các nghiên cứu y học hiện đại chứng minh dây thìa canh tác động đồng thời vào nhiều giai đoạn chuyển hóa đường: ức chế hấp thu glucose tại ruột, kích thích hoạt động của insulin và tăng cường tiêu thụ glucose tại các mô cơ. Chính cơ chế can thiệp toàn diện giúp loại thảo dược này trở thành giải pháp tự nhiên được đánh giá cao trong kiểm soát chỉ số đường huyết cho người bệnh tiểu đường. Ngoài ra, dây thìa canh còn có thể cải thiện các chỉ số lipid máu như giảm cholesterol và triglycerid ở một số nhóm đối tượng. Dây thìa canh hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người bệnh tiểu đường. Ảnh: N. Huyền

Cây bồ công anh Bồ công anh là loài cây thuộc họ Cúc, từ lâu được sử dụng rộng rãi như liệu pháp tự nhiên hỗ trợ kiểm soát đường huyết, được khoa học hiện đại chứng minh qua nhiều nghiên cứu. Các hoạt chất phenol, flavonoid, axit chlorogenic, chicoric và taraxasterol trong bồ công anh tác động đa chiều: kích thích tế bào beta tuyến tụy tiết insulin, tăng hấp thu glucose vào tế bào cơ, đồng thời ức chế enzyme tiêu hóa tinh bột giúp làm chậm hấp thu đường vào máu và ngăn đường huyết tăng đột biến.

Hạt ý dĩ Hạt ý dĩ (bo bo) vừa là thực phẩm vừa là vị thuốc quý, đặc biệt hạt ý dĩ có giá trị trong việc hỗ trợ người mắc tiểu đường nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú và các hoạt chất sinh học đặc biệt. Hạt ý dĩ chứa hơn 50 hợp chất hoạt tính, trong đó Coixan A, Coixan B và Coixol là thành phần chủ đạo với khả năng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ chuyển hóa đường và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng protein 14-16% với nhiều acid amin thiết yếu giúp tăng cường miễn dịch; acid béo không no (linoleic, oleic) hỗ trợ tim mạch; cùng vitamin B1, B2, E và khoáng chất canxi, sắt, kẽm bảo vệ sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy nhiều không nên dùng. Phụ nữ mang thai cần thận trọng vì ý dĩ có thể kích thích co bóp tử cung.

Cây hương thảo Cây hương thảo giúp giảm đường huyết, được trồng nhiều ở miền Trung nước ta. Ảnh: Nguyễn Thắng Hương thảo là gia vị quen thuộc trong căn bếp, còn được mệnh danh là "thảo dược vàng" với nhiều công dụng sức khỏe nổi bật, đặc biệt trong việc kiểm soát đường huyết. Các nghiên cứu khoa học ghi nhận hương thảo giúp giảm đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin, được khuyến khích sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường muốn ổn định chỉ số đường huyết tự nhiên. Công dụng này đến từ hàm lượng cao các hoạt chất sinh học như rosmarinic acid, carnosol, carnosic acid cùng các chất chống oxy hóa mạnh có trong tinh dầu hương thảo. Ngoài hỗ trợ đường huyết, hương thảo còn cải thiện trí nhớ, tăng tập trung, thúc đẩy tiêu hóa và tăng cường sức khỏe da tóc, có thể dùng dưới dạng trà, gia vị hoặc tinh dầu.

Lá vối Lá vối giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và chuyển hóa mỡ máu. Điều này đã được khoa học hiện đại chứng minh. Flavonoid và polyphenol trong lá vối là hai hợp chất chống oxy hóa chủ lực, giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, cải thiện chuyển hóa glucose và bảo vệ tế bào beta tuyến tụy, nơi sản xuất insulin. Mọi người lưu ý không uống quá đặc, không uống lúc đói. Phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh mạn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Cây phèn đen Cây phèn đen là loài cây bụi mọc hoang quen thuộc khắp Việt Nam. Theo các nghiên cứu, phèn đen có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết đáng kể. Cây phèn đen có một đặc điểm thú vị là quả khi chín chuyển màu tím đen. Quả chín từng được sử dụng để tạo màu hoặc làm mực. Lá, vỏ và rễ có vị chát khá rõ. Trong dân gian, rễ và lá phèn đen từ lâu được dùng hỗ trợ tiêu chảy, viêm ruột, thanh nhiệt và tiêu viêm. Quả phèn đen có hoạt tính chống oxy hóa. Ảnh: N. Huyền