Tôi bị tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, uống nước lá vối và lá sen hằng ngày thay nước lọc hay không? (Phạm Thanh Hoa - Thanh Xuân, Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Phan Nguyên Đức - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn;

Lá vối và lá sen là hai loại lá quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đồng thời được xem là những vị thuốc dân gian có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Nếu sử dụng đúng cách, hai loại lá này có thể hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết, giảm mỡ máu và giúp cơ thể thanh nhiệt trong thời tiết nắng nóng.

Lá vối

Theo y học cổ truyền, lá vối được dùng phổ biến để hỗ trợ điều trị một số vấn đề như rối loạn tiêu hóa, mỡ máu, gout và đái tháo đường. Trong lá vối chứa nhiều hoạt chất kích thích dạ dày tiết dịch tiêu hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn, từ đó giảm đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và táo bón.

Theo ghi chép của GS.TS Đỗ Tất Lợi trong Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, cây vối (tên khoa học là cleistocalyx operculatus) là thảo dược lành tính, không có độc và an toàn khi sử dụng. Nước sắc từ lá và nụ vối có mùi thơm dễ chịu, thường được dùng làm thức uống giải nhiệt trong dân gian nhờ đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Uống nước lá vối đem lại nhiều lợi ích. Ảnh: Hoa Linh.

Lá vối có chứa hàm lượng polyphenol cao có khả năng chống oxy hóa, nụ vối chứa flavonoid giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đồng thời hỗ trợ giảm mỡ máu, kiểm soát huyết áp. Bên cạnh đó, beta-sitosterol cùng vitamin và khoáng chất trong lá vối còn góp phần thúc đẩy chuyển hóa cholesterol.

Bạn có thể dùng khoảng 5 lá vối tươi đun sôi trong 20 phút. Nếu dùng lá khô, có thể sử dụng khoảng 6 lá với 1,5 lít nước rồi đun khoảng 20 phút để uống.

Lá sen

Trong y học cổ truyền, lá sen (liên diệp) có vị đắng, tính bình, thường được dùng để thanh nhiệt, tiêu thấp và hỗ trợ giảm béo.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy lá sen chứa alkaloid, flavonoid và tanin có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ điều hòa chuyển hóa lipid và hạn chế hấp thu chất béo. Loại lá này giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống các bệnh về tim mạch.

Một số nghiên cứu nhỏ ghi nhận lá sen có thể hỗ trợ giảm triglycerid và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, dù bằng chứng lâm sàng vẫn còn hạn chế.

Lá sen hỗ trợ giải nhiệt. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, lá sen còn có tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy đào thải nước trong cơ thể. Các hoạt chất trong lá kích thích tiết dịch tiêu hóa và tăng nhu động ruột, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa táo bón. Trong những ngày nắng nóng, lá sen cũng thường được dùng để giải nhiệt và hỗ trợ cải thiện cảm nắng.

Người dân thường dùng 10-15g lá sen khô để hãm trà hoặc sắc uống. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng lá sen trong thời gian dài. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên tự dùng liên tục tối đa 7-10 ngày. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như tiêu chảy, đầy bụng, mệt mỏi hoặc hạ huyết áp cần ngừng sử dụng ngay.

Dù nước nấu từ hai loại lá trên tốt nhưng bạn cũng không nên dùng thay nước lọc hằng ngày. Nếu muốn sử dụng lâu dài để hỗ trợ điều trị bệnh, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc y học cổ truyền.