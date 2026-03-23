TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, chua me đất hoa tím có tên khoa học Oxalis corymbosa, là loài cỏ nhỏ mọc tự nhiên ở nhiều nơi như vườn, bãi đất trống, ven đường hay trong rừng. Cây có vị chua dịu, dễ ăn nên từ lâu đã được người dân tận dụng làm rau hoặc dùng trong các bài thuốc đơn giản.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra chua me đất hoa tím chứa nhiều acid hữu cơ, trong đó chủ yếu là acid oxalic, yếu tố tạo nên vị chua đặc trưng. Ngoài ra, cây còn có flavonoid và vitamin C, góp phần chống oxy hóa nhẹ, hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại.

Chua me đất hoa tím. Ảnh: N. Huyền

Trong đời sống hàng ngày, chua me đất thường xuất hiện trong các món canh chua nhẹ, giúp kích thích vị giác, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Theo kinh nghiệm dân gian, loại cây này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu đồng thời giúp thanh nhiệt, giải khát và cải thiện tình trạng chán ăn.

“Một số địa phương còn sử dụng lá chua me đất giã nhỏ, pha nước uống hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác để tăng hiệu quả. Nhờ vị chua tự nhiên, cây giúp kích thích tiết nước bọt và dịch vị dạ dày, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn”, Tiến sĩ Phương thông tin.

TS Ngô Đức Phương cho biết, trong dân gian, chua me đất còn được sử dụng trong một số bài thuốc đơn giản. Chẳng hạn, để hỗ trợ tình trạng đại tiểu tiện không thông, người ta dùng chua me đất hoa tím kết hợp với mã đề, giã nát, vắt lấy nước uống cùng một ít đường. Với trường hợp bị trĩ, có thể dùng chua me đất cùng rau sam và quả bồ kết, nấu nước để ngâm rửa nhiều lần trong ngày.

2 nhóm người cần thận trọng

Dù có nhiều công dụng, TS Ngô Đức Phương lưu ý người dân không nên lạm dụng loại cây này. Nguyên nhân là do hàm lượng acid oxalic trong chua me đất nếu sử dụng nhiều hoặc kéo dài có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiết niệu. Trong đó, có 2 nhóm người cần thận trọng:

Người bị sỏi thận, nhất là sỏi oxalat, hoặc có bệnh lý về thận nên tránh sử dụng.

Trẻ nhỏ và người có thể trạng yếu cũng không nên dùng với liều cao hoặc liên tục trong thời gian dài.

Theo chuyên gia, cách dùng an toàn nhất là sử dụng chua me đất như một loại rau ăn kèm hoặc nấu canh chua với lượng vừa phải. Khi dùng dưới dạng nước ép hoặc bài thuốc, cần cân nhắc liều lượng và không nên tự ý áp dụng kéo dài.