Đó là chia sẻ đầy trăn trở của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi nói về thực trạng chẩn đoán và điều trị hội chứng Brugada, một bệnh lý tim mạch hiếm gặp nhưng dễ gây hoang mang.

Lo lắng tột độ khi nghe đến nguy cơ “đột tử”

Theo PGS Hiếu, thời gian gần đây, ông tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám với chẩn đoán hội chứng Brugada. Điểm chung là tất cả đều lo lắng tột độ khi nghe đến nguy cơ “đột tử”, cụm từ thường xuyên xuất hiện trên mạng.

“Đặc biệt ở những người trẻ, hay chơi thể thao hoặc phụ nữ chưa lập gia đình, việc nhận chẩn đoán này có thể làm thay đổi cả cuộc đời của họ”, ông Hiếu nói.

Ông kể lại trường hợp đáng tiếc xảy ra ở một phụ nữ trẻ, sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng Brugada dù bằng chứng chưa rõ ràng, đã quyết định dừng thai kỳ vì lo sợ đột tử. Tuy nhiên, sau khi được khám kỹ lưỡng, kết quả cho thấy đây chỉ là một trường hợp block nhánh phải, một rối loạn dẫn truyền xung điện trong tim thông thường.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hội chứng Brugada được đặt theo tên hai bác sĩ tim mạch người Tây Ban Nha. Đây là bệnh hiếm, với tỷ lệ mắc khoảng 0,1-3‰, trong đó người châu Á, bao gồm Việt Nam, thuộc nhóm có tỷ lệ cao hơn.

Bệnh thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ từ 7-8 lần, chủ yếu ở người trẻ. Hiện nay, nhờ điện tâm đồ được sử dụng phổ biến trong khám sức khỏe, số ca phát hiện cũng tăng lên đáng kể.

Một điểm đáng lưu ý là hội chứng này có tính di truyền, thường liên quan đến đột biến gen. Nếu một người mang gen bệnh, con cái của họ có tới 50% nguy cơ thừa hưởng đột biến.

Bệnh nhân tim mạch điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Ảnh: N. Huyền

Tuy nhiên, PGS Hiếu cảnh báo rằng không phải mọi trường hợp nghi ngờ đều nên vội vàng kết luận. “Hầu như bác sĩ tim mạch nào cũng biết đến hội chứng này, nhưng không phải ai cũng lựa chọn được phương án tối ưu trước một bệnh nhân nghi ngờ Brugada”, ông Hiếu chia sẻ.

Theo ông, chẩn đoán Brugada cần dựa trên nhiều yếu tố: Hình ảnh điện tâm đồ đặc trưng, triệu chứng lâm sàng, tiền sử gia đình có người đột tử, các cơn ngất, đặc biệt xảy ra ban đêm hoặc mất ý thức thoáng qua.

“Thực tế, phần lớn bệnh nhân mang hội chứng này không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể gây rối loạn nhịp thất như nhanh thất hoặc rung thất, nguyên nhân dẫn đến đột tử.

Để chẩn đoán xác định là rất khó. Theo kinh nghiệm, tôi thường chỉ ghi ‘nghi ngờ hội chứng Brugada’, ngay cả khi điện tâm đồ khá điển hình, rồi chuyển bệnh nhân đến các chuyên gia rối loạn nhịp để làm thêm thăm dò chuyên sâu”, PGS Hiếu chia sẻ.

Khám chuyên khoa tim mạch ngay nếu có dấu hiệu ngất

Ông Hiếu cho biết chỉ khi có bằng chứng rõ ràng về rối loạn nhịp nguy hiểm hoặc cơn ngất, việc điều trị mới cần được triển khai sớm để phòng nguy cơ đột tử.

Để phòng ngừa bệnh, PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu khuyến cáo:

- Người dân cần đi khám chuyên khoa tim mạch ngay khi xuất hiện dấu hiệu ngất hay thoáng ngất

- Không để tăng nhiệt độ (sốt), dùng thuốc hạ sốt sớm.

- Nếu dùng paracetamol không đỡ sốt, cần nhập viện sớm.

- Không được dùng rượu bia vì là nguyên nhân gây loạn nhịp.

- Không lái xe ô tô, xe máy… đặc biệt không làm những nghề mà nếu xảy ra rối loạn nhịp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người khác.

- Không được dùng thuốc chẹn kênh Natri vì đây là cơ chế chính gây nhanh thất, rung thất trên người bệnh Brugada (Flecainide, Verapamil, thuốc chống trầm cảm 3 vòng…).