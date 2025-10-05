Tương tự như các loại rau mọc dại quen thuộc có từ Nam ra Bắc như càng cua, bầu đất…, rau lỗ bình hiện được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Loại rau này được xem như đặc sản “trời ban” nhờ hương vị tươi ngon, có thể chế biến loạt món ăn khác nhau.

Rau lỗ bình được tìm thấy ở những vùng núi cao, trong rừng sâu hay ven các con suối từ Nam ra Bắc, phổ biến hơn cả là ở khu vực Tây Bắc (các tỉnh như Tuyên Quang, Lào Cai) và Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai).

Ngoài thu hái từ tự nhiên, vài năm gần đây, rau lỗ bình còn được nhân giống và trồng rộng rãi ở nhiều nơi. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có nhiều hộ dân trồng loại rau này với quy mô lớn, theo mô hình nhà kính.

Rau lỗ bình là cây thân thảo, mọc tự nhiên hoặc được trồng ở nhiều tỉnh, thành nhất là ở Lâm Đồng. Thân và ngọn, lá non được sử dụng làm thức ăn. Ảnh: Minh Nguyễn Huy

Anh Nguyễn Cường - chủ một vườn rau lỗ bình ở xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũ) cho biết, trước đây, rau lỗ bình mọc dại rất nhiều nhưng không ai hái bán, thậm chí còn phải nhổ bớt để không làm ảnh hưởng đến hoa màu.

Nhưng vài năm trở lại đây, loại rau này được thực khách biết đến nhiều hơn nên người địa phương thường tìm hái hoặc trồng rồi đem bán, tăng cường sử dụng như một loại rau xanh, sạch, lành.

Theo kinh nghiệm của anh, lỗ bình là rau mọc dại nên có khả năng sinh trưởng mạnh, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.

Loại rau này cũng dễ trồng, chỉ cần cung cấp đủ độ ẩm là phát triển tươi tốt.

“Rau lỗ bình sống khỏe, ít sâu bệnh nên không cần chăm sóc nhiều hay phun phòng bất cứ thứ gì. Mình chỉ cần chú ý cấp đủ nước tưới là rau mọc rất tốt”, anh nói.

Từ loại rau mọc dại, thậm chí từng bị người dân nhổ bỏ vì chiếm diện tích trồng hoa màu nhưng rau lỗ bình nay “lên đời” thành đặc sản, hút khách sành ăn. Ảnh: L.A Green

Chủ vườn cũng tiết lộ, rau lỗ bình trồng sau khoảng 2-3 tháng là cho thu hoạch nên có thể hái và ăn quanh năm.

Rau được trồng theo phương pháp tự nhiên, ăn lành bụng nên nhiều người yêu thích.

Không chỉ cung ứng cho các nhà hàng, quán ăn tại địa phương, anh còn đóng gói và vận chuyển rau lỗ bình tới một số tỉnh thành trong nước như Hà Nội, TPHCM…, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Món rau lỗ bình xào tỏi. Rau không cần trụng sơ trước khi xào nhưng vẫn giữ được độ giòn ngon và màu xanh đẹp mắt. Ảnh: Lẩu gà tháng Năm

Giá bán tại chỗ khoảng 60.000 - 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, để giữ cho rau chất lượng tươi ngon như lúc mới hái, tránh làm rau bị dập, héo úa hay mất nước, người ta thường vận chuyển rau tới các tỉnh thành ở xa bằng đường hàng không.

Vì vậy, rau lỗ bình được bán với giá cao hơn, khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg khi giao đến các thành phố lớn.

Rau lỗ bình nhúng với lẩu gà là món ngon được thực khách yêu thích khi du lịch Lâm Đồng. Ảnh: Lẩu gà tháng Năm

Chị Thanh Mai (Hà Nội) từng thưởng thức các món ăn từ rau lỗ bình ở Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận xét, loại rau này có vị chua nhẹ, ngọt hậu, ăn thanh mát và giòn.

Dù đã thử nhiều loại rau rừng khác nhau nhưng chị thấy rau lỗ bình có hương vị riêng đặc trưng, lạ miệng và hấp dẫn.

Vì yêu thích vị rau lỗ bình nên thỉnh thoảng, chị Mai lại đặt mua rau này từ nhà vườn ở Lâm Đồng gửi ra Hà Nội để chiêu đãi, đổi bữa cho cả gia đình.

Rau lỗ bình chỉ nên nấu hoặc nhúng lẩu vừa chín tới để rau giữ được độ giòn và ngọt, tránh đun quá kỹ làm rau bị dai, ăn mất ngon. Ảnh: Lẩu gà tháng Năm

“Rau lỗ bình có thể ăn sống như làm gỏi, trộn salad hoặc chế biến thành các món chín như luộc, xào tỏi, nhúng lẩu, nấu canh đều ngon. Thậm chí, người ta còn biến tấu rau này thành nguyên liệu cho một số món ăn vặt như bánh xèo, gỏi cuốn…”, chị nói.

Theo kinh nghiệm dân gian, rau lỗ bình không chỉ là món ăn ngon mà còn được ví như “liều thuốc tự nhiên”.

Chúng được sử dụng trong một số bài thuốc y học cổ truyền để chữa viêm họng, viêm phế quản mãn tính, phong tê thấp, đau nhức xương khớp, chấn thương sưng đau…