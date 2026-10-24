Người bị sỏi thận có thể uống trà thảo mộc như atisô, râu ngô, mã đề nếu phù hợp, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy các loại trà này giúp ngăn ngừa hoặc đào thải sỏi.

Tôi bị sỏi thận và được khuyên không dùng trà dễ cặn thành sỏi. Xin bác sĩ tư vấn người bị sỏi thận nên uống gì? Có nên thay trà xanh bằng trà thảo mộc? (Hoàng Anh - Ninh Bình)

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) tư vấn:

Người mắc sỏi thận thường quan tâm nên uống gì để hỗ trợ đào thải nước tiểu và hạn chế hình thành sỏi.

Một số loại trà thảo mộc như trà atisô, râu ngô, mã đề có tác dụng lợi tiểu, tức làm tăng lượng nước tiểu được đào thải. Đây là lý do những thức uống này thường được nhiều người lựa chọn thay cho trà xanh hoặc trà mạn.

Hàm lượng oxalat trong trà là một yếu tố cần lưu ý, bởi oxalat có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu, tạo thành tinh thể canxi oxalat - thành phần phổ biến của sỏi thận.

Ví dụ, một tách trà mạn có thể chứa khoảng 15-30mg oxalat, trong khi trà tươi có khoảng 2-10mg, tùy cách pha chế và nguyên liệu. Atisô được nhắc đến như một lựa chọn có hàm lượng oxalat thấp.

Atisô có hàm lượng oxalat thấp hơn trà xanh. Ảnh: Hoa Linh.

Uống trà thảo mộc có giúp ngăn ngừa sỏi thận?

Dù một số loại trà thảo mộc có thể làm tăng lượng nước tiểu, hiện chưa đủ bằng chứng để khẳng định trà atisô, râu ngô hay mã đề có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận hoặc giúp đào thải sỏi hiệu quả.

Để phòng ngừa sỏi thận, điều quan trọng nhất là uống đủ nước, giúp nước tiểu không quá cô đặc. Lượng nước cần thiết tùy thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe; người mắc bệnh tim hoặc thận cần tuân thủ hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Người bệnh cũng cần lưu ý rằng việc tăng bài tiết nước tiểu không đồng nghĩa với đào thải sỏi. Các loại trà có tác dụng lợi tiểu không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các phương pháp can thiệp khi sỏi có kích thước lớn, gây tắc nghẽn hay nhiễm trùng.

Vì vậy, người bị sỏi thận có thể sử dụng trà thảo mộc như một thức uống bổ sung nếu phù hợp, nhưng không nên uống quá nhiều hoặc tự ý dùng kéo dài với mục đích chữa bệnh. Đặc biệt, người đang dùng thuốc, có bệnh nền hoặc từng bị sỏi thận tái phát nên hỏi bác sĩ về loại thức uống phù hợp với tình trạng của mình.

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