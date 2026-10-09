Một phụ nữ ngoài 60 tuổi có chỉ số triglyceride vốn bình thường nhưng gần đây đột ngột tăng lên hơn 600mg/dL. Nguyên nhân được bác sĩ xác định có liên quan đến thói quen uống bia, ăn đồ kho mặn.

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa Gan mật và Tiêu hóa (Trung Quốc), chia sẻ trường hợp này trên trang Facebook cá nhân. Người phụ nữ ngoài 60 tuổi trước đó có chỉ số triglyceride (một loại chất béo trong máu) luôn ở mức bình thường (dưới 150mg/dL) nhưng gần đây tăng vọt lên hơn 600mg/dL.

Khi được hỏi có ăn nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt hoặc uống rượu không, người phụ nữ giải thích vốn không có những thói quen này. Tuy nhiên, hàng xóm đang buồn phiền vì phải chăm sóc người nhà bị đột quỵ thường sang nhà bà chơi, mỗi lần đều mang theo bia và các món ăn kho mặn. Ngại từ chối, bà thường ăn uống cùng.

Theo China Times, biết chỉ số triglyceride đã vượt 600mg/dL, người phụ nữ lo lắng hỏi bác sĩ liệu mỡ máu cao như vậy có khiến bà sớm muộn cũng bị đột quỵ hay không. Bác sĩ Tiền gật đầu đồng thời giải thích cơ chế khiến rượu bia có thể làm tăng triglyceride trong máu.

Uống bia thường xuyên làm tăng mỡ máu. Ảnh: Ban Mai

Hai cơ chế khiến triglyceride tăng cao

Theo bác sĩ Tiền, uống rượu bia có thể làm tăng triglyceride thông qua hai cơ chế chính.

Thứ nhất, gan tăng sản xuất triglyceride. Khi chuyển hóa cồn, gan bị ức chế quá trình đốt cháy axit béo, còn gọi là oxy hóa beta. Axit béo khi đó được chuyển hướng để tổng hợp nhiều triglyceride hơn, sau đó được giải phóng vào máu dưới dạng cholesterol xấu.

Thứ hai, quá trình đào thải mỡ máu chậm lại. Trong thời gian ngắn sau khi uống rượu bia, hoạt động của enzyme lipoprotein lipase (LPL) bị ức chế, khiến triglyceride trong máu khó được phân giải và loại bỏ. Nếu người bệnh đồng thời ăn thực phẩm giàu chất béo, chỉ số này có thể tăng cao hơn và duy trì trong thời gian dài hơn.

Bác sĩ Tiền giải thích, sau khi uống rượu bia, gan phải tập trung chuyển hóa cồn, khiến quá trình đốt cháy chất béo bị gián đoạn. Lượng chất béo dư thừa được chuyển thành triglyceride rồi đưa vào máu.

Tình trạng mỡ máu cao kéo dài có thể khiến các mảng bám tích tụ dần trên thành mạch, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trước tình trạng triglyceride tăng vọt của bệnh nhân, bác sĩ đã yêu cầu bà ngừng uống rượu bia và sử dụng thuốc điều trị.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về tác động của rượu bia đối với mỡ máu, đặc biệt khi kết hợp với thực phẩm giàu chất béo. Duy trì thói quen ăn uống phù hợp và kiểm soát chỉ số mỡ máu là điều cần thiết để hạn chế những nguy cơ sức khỏe liên quan.