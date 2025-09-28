Những thông tin do trang quân sự Army Recognition công bố vào cuối tuần trước cho thấy, có 3,8 tỷ USD trong gói vũ khí Mỹ đề xuất bán cho Israel liên quan đến phiên bản AH-64E của dòng trực thăng tấn công AH-64. Được biết, phiên bản AH-64E này “sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho lực lượng không quân khi tác chiến trên thực địa”.

Trực thăng AH-64E. Ảnh: US Defense News/Youtube

Một trong những ưu thế công nghệ tác chiến quan trọng của AH-64E là khả năng “người lái - không người lái phối hợp” (MUM-T). Điều đó có nghĩa kíp lái trực thăng này có thể điều khiển và nhận hình ảnh trinh sát do các máy bay không người lái (UAV) hoạt động gần đó thu thập. Tính năng này sẽ cho phép kíp lái AH-64E tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm quan sát.

Quá trình phát triển của dòng trực thăng AH-64

Quân đội Mỹ trong thập niên 1970 đã đề xuất với Bộ Quốc phòng nước này về một loại trực thăng tấn công mới “có hỏa lực, tính năng và tầm hoạt động tốt hơn” mẫu AH-1 Cobra có trong biên chế khi đó. Vào tháng 11/1972, đề xuất trên được Lầu Năm Góc chấp thuận và đến tháng 9/1973 đã có 5 tập đoàn quốc phòng tham gia đấu thầu.

Đến năm 1976, mẫu thử nghiệm YAH-64A của Tập đoàn Hughes được quân đội Mỹ lựa chọn làm tiền đề cho loại trực thăng tương lai. Sau một số chỉnh sửa, cải tiến và các bài kiểm tra tính năng, mẫu trực thăng mới với tên gọi AH-64 Apache được đưa vào trang bị trong quân đội Mỹ từ giữa thập niên 1980.

Mẫu thử nghiệm YAH-64A khi thử nghiệm bay năm 1982. Ảnh: Quân đội Mỹ/Thisdayinaviation.com

Thông số kỹ thuật

AH-64 dài 17,73m; đường kính cánh quạt trên rotor là 14,63m; cao 3,87m; trọng lượng rỗng 5,1 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa là 8 tấn. Kíp phi công có 2 người gồm phi công lái và xạ thủ điều khiển vũ khí.

AH-64 được trang bị hai động cơ General Electric T700-GE-701 có công suất 1.690 mã lực/chiếc, tương đương 1.260 Kilowatt. Nhờ vậy, trực thăng này có thể bay với vận tốc tối đa 293 km/h và tầm hoạt động lên tới 476km. Tới thập niên 1990, các chuyên gia quân sự Mỹ đã thay thế mẫu động cơ cũ bằng loại T700-GE-701C có công suất đạt 1.890 mã lực/chiếc.

AH-64 được trang bị một súng máy M230 Chain Gun cỡ nòng 30mm. Ngoài ra, hai bên cánh của AH-64 cũng được lắp các giá treo ống phóng rocket, tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng hoặc ụ súng máy tùy theo nhiệm vụ của tổ lái.

Trực thăng AH-64E. Ảnh: US Defense News/Youtube

Lịch sử tác chiến

AH-64 đã được quân đội Mỹ sử dụng khi tham gia vào nhiều cuộc xung đột kể từ cuối thập niên 1980. Trong Cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991, AH-64 đóng vai trò quan trọng khi đã vô hiệu hóa một phần mạng lưới hệ thống radar của Iraq cũng như gây nhiều tổn thất cho các đơn vị thiết giáp của lực lượng Baghdad. AH-64 sau đó cũng góp mặt trong các cuộc xung đột tại Afghanistan (2001) và ở Iraq (2003).

Không chỉ Mỹ, AH-64 cũng được xuất khẩu sang các quốc gia đồng minh của Washington như Israel, Anh, Ảrập Xêút, Nhật Bản… và tham gia vào nhiều hoạt động tác chiến.