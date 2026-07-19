Rạng sáng 20/7, Messi sẽ trở lại sân trong trận đấu quyết định với Tây Ban Nha để bảo vệ ngôi vô địch cho Argentina ở World Cup. Trước giờ bóng lăn, mới đây Antonela Roccuzzo đã hâm nóng trang cá nhân hơn 41 triệu người theo dõi khi chia sẻ ảnh diện bikini màu xanh biển bên hồ bơi.

Bức ảnh mới nhất của bà xã Messi khiến dân tình phát sốt.

Vợ người mẫu của Messi khoe vóc dáng săn chắc và làn da nâu khỏe khoắn cùng hình xăm khiến dân tình trầm trồ. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng người đẹp 38 tuổi vẫn giữ được vóc dáng đáng mơ ước, xứng đáng là người phụ nữ nắm giữ trái tim của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

Vốn là người mẫu nên Antonela Roccuzzo sở hữu đường cong ấn tượng. Thêm vào đó, cô cũng thường xuyên tập luyện để có được vóc dáng vạn người mê và dường như không chịu tác động bởi tuổi tác. Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1988 nhiều lần chia sẻ những bức ảnh cô mặc bikini đủ màu sắc vô cùng sexy khoe đường cong nóng bỏng trong những chuyến đi nghỉ bên người chồng nổi tiếng.

Antonela Roccuzzo luôn khiến người xem trầm trồ với vóc dáng vạn người mê trong những bộ bikini thời thượng có màu sắc bắt mắt nhận về triệu lượt thả tim. Messi không chỉ khiến fan ngưỡng mộ trên sân cỏ mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi có một gia đình viên mãn bên vợ đẹp. Antonela Roccuzzo không hổ danh là một trong những nàng WAGs hot nhất hành tinh.

Antonela Roccuzzo bên Messi

Ảnh: Instagram NV