Trận tranh huy chương đồng World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Pháp sẽ diễn ra lúc 4h00 ngày 19/7 (giờ Việt Nam) không chỉ còn là trận chiến danh dự trên sân cỏ.

Trước giờ bóng lăn, khu vực khán đài đang chứng kiến một cuộc so kè nhan sắc nghẹt thở từ hai siêu mẫu xinh đẹp: Ashlyn Castro và Ester Expósito. Sự xuất hiện của 2 bóng hồng quyền lực này đã biến trận tranh hạng ba trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Siêu mẫu Ashlyn Castro - bạn gái của Jude Bellingham.

Đại diện cho hậu phương đội tuyển Anh là siêu mẫu Ashlyn Castro, người tình của tiền vệ Jude Bellingham. Sở hữu nét đẹp khoẻ khoắn, sắc sảo đặc trưng của các quý cô California, Ashlyn Castro luôn khiến ống kính truyền thông phải bận rộn mỗi khi xuất hiện trên khán đài.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng chuẩn siêu mẫu và thần thái sang trọng, người đẹp 29 tuổi còn sở hữu hàng triệu lượt xem và theo dõi trên nền tảng TikTok, cô nàng tạo cảm giác gần gũi khi thường xuyên chia sẻ về những chuyến du lịch, phong cách làm đẹp và trải nghiệm sống. Năm 2021, cô tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong MV Popstar của DJ Khaled, Drake và Justin Bieber.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngoại hình quyến rũ giúp Ashlyn Castro toát lên một sức hút vô cùng đặc biệt. Mỗi lần cô xuất hiện để tiếp lửa cho Bellingham, người hâm mộ lại được chiêm ngưỡng phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần nóng bỏng. Hiện tại, Ashlyn Castro đang hợp tác cùng nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp.

Theo tờ Elle, Ashlyn Castro và Jude Bellingham chưa hề công khai nói về tình trạng mối quan hệ nhưng ngầm khẳng định bằng những bài đăng đầy tình tứ trên Instagram. Đầu năm 2025, cô còn gây xôn xao khi xuất hiện cùng gia đình anh tại trận đấu của Real Madrid - nơi Jude Bellingham đang đầu quân.

Phong cách nóng bỏng của Ashlyn Castro:

Đối đầu trực tiếp tuyển Anh là đội tuyển Pháp và minh tinh, siêu mẫu Ester Expósito, bóng hồng đang nắm giữ trái tim của thủ quân Kylian Mbappé cũng được quan tâm đặc biệt. Sinh năm 2000 tại Madrid, Ester Expósito từ lâu đã là một biểu tượng nhan sắc thế hệ trẻ toàn cầu nhờ gương mặt sắc sảo, đôi mắt hút hồn và gu thời trang táo bạo.

Với hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram, cô luôn biết cách biến mỗi mét vuông trên khán đài VIP thành sàn diễn thời trang của riêng mình. Ester bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2018 với vai Carla Rosón trong series Elite, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng của Netflix và tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án: The Wailling, Bandidos hay Someone Has To Die.

Siêu mẫu Ester Expósito, bóng hồng đang nắm giữ trái tim của thủ quân Kylian Mbappé.

Bên cạnh đó, Ester Expósito từng là đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang Desigual, hợp tác với tư cách người mẫu với Dolce & Gabbana, YSL Beauty. Dù mang quốc tịch Tây Ban Nha, sự hiện diện của nàng siêu mẫu này trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai và tuyển Pháp luôn là tâm điểm chiếm sóng mọi trang bìa giải trí, mang lại làn gió kiêu kỳ, bốc lửa cho hậu phương của "Gà trống Gaulois".

Mối tình giữa Ester Expósito và Kylian Mbappé mang màu sắc xa hoa của giới thượng lưu và sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ với những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, biến họ trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và có sức ảnh hưởng truyền thông lớn nhất thế giới túc cầu hiện tại.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 rạng sáng 19/7 dẫu không nóng như trận chung kết tranh ngôi vương nhưng giá trị chuyên môn và sức hút truyền thông vẫn vẹn nguyên nhờ những mảnh ghép văn hóa đa dạng ngoài sân cỏ.

Sự hiện diện của Ashlyn Castro và Ester Expósito trên khán đài VIP không đơn thuần là câu chuyện tô điểm cho một sự kiện giải trí mà là minh chứng rõ nét cho vị thế độc lập, tri thức và tầm ảnh hưởng sâu rộng của người phụ nữ hiện đại trong kỷ nguyên số. Chính bản sắc và sự khẳng định giá trị bản thân của họ đã góp phần tạo nên một diện mạo văn hóa thể thao toàn cầu văn minh, nhân văn và trọn vẹn tại kỳ đại hội năm nay.

Vy Uyên

Ảnh: Instagram NV