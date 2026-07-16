Antonela Roccuzzo cùng các con cổ vũ Messi trong trận Argentina gặp Anh. Ảnh: Instagram NV

Trên Instagram có hơn 41 triệu người theo dõi, Antonela Roccuzzo - vợ người mẫu của Messi vừa chia sẻ loạt ảnh cô cùng các con ra sân cổ vũ cho Messi cùng tuyển Argentina trong trận gặp đội Anh vào rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam).



Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài kết thúc và Argentina được xác định là cái tên sẽ đá trận chung kết vào sáng 20/7 tới để gặp Tây Ban Nha, Antonela Roccuzzo viết: "Cảm ơn Chúa! Tiến lên nào, Argentina! Tiến vào chung kết!". Dòng trạng thái nhanh chóng hút triệu lượt thích trong 1 giờ.

Antonela Roccuzzo bật khóc trước chiến thắng của Argentina. Ảnh: The Sun

Trước đó, vợ Messi đã bật khóc trên khán đài khi Argentina ghi bàn. Antonela Roccuzzo chọn áo đấu crop top của tuyển Argentina với số 10 quen thuộc của Messi. Hình ảnh này nhanh chóng được máy quay ghi lại. Cô hạnh phúc vì chồng đã tạo đường chuyền để Enzo Fernandez ghi bàn cho tuyển Argentina ở phút 85 và tiếp tục có đường kiến tạo giúp Argentina có bàn thắng thứ 2 chỉ 7 phút sau đó giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục có mặt ở trận chung kết.

Antonela Roccuzzo luôn có mặt ở các trận đấu quan trọng cùng các con để cổ vũ Messi. Cô cũng thường xuyên có những dòng chia sẻ động viên chồng sau chiến thắng của Argentina ở các trận đấu tại World Cup.

Antonela Roccuzzo và Messi.

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988, kém Messi 1 tuổi và là người mẫu nổi tiếng của Argentina. Cô kết hôn với Messi từ năm 2017 và hiện cặp đôi có 3 con trai.