Messi đang là cái tên được cả thế giới nhắc đến với màn ghi bàn nghẹt thở giúp tuyển Argentina thắng Ai Cập 3-2 trong trận đấu vừa kết thúc sáng 8/7 (giờ Việt Nam) tại Atlanta, Mỹ.

Messi cùng Antonela Roccuzzo 3 con. Ảnh: Instagram của nhân vật.

Ngay khi trận đấu kết thúc, Antonela Roccuzzo đã đăng tải bài viết trên Instagram để chúc mừng chồng và chia sẻ ảnh của cô cùng chồng và 3 con trai. Cả gia đình đều mặc áo thi đấu mang số 10 của cầu thủ huyền thoại. Antonela Roccuzzo cũng đồng thời chia sẻ bức ảnh đồng đội nâng bổng Messi trên sân để ăn mừng chiến thắng trong khoảnh khắc lịch sử.

Người mẫu 38 tuổi viết bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tiến lên Argentina! Messi anh ơi không còn từ nào để nói". Antonela Roccuzzo đăng kèm biểu tượng trái tim và tag tên chồng vào bài chia sẻ.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảm xúc của Antonela Roccuzzo ngồi trên khán đài xem trận đấu. Cô đã vỡ oà và đứng lên nhảy múa khi chồng ghi bàn.

Vợ chồng Messi. Ảnh: Instagram của nhân vật.

Cách đây ít lâu Antonela Roccuzzo cũng có bài đăng trên Instagram để ca ngợi Messi. Cô đã có mặt trên sân để cổ vũ cho chồng khi anh ghi bàn trong trận đấu ngày 22/6 giữa Argentina với tuyển Áo. "Thật vinh dự khi chứng kiến anh liên tục làm nên lịch sử", cô viết. Ngày 7/7, Messi đã tiếp tục có thêm một kỷ lục mới khi có tới 9 lần kiến tạo bàn thắng ở các kỳ World Cup.

Messi lần đầu đá ở World Cup 2006. Năm 2022, ở lần thứ 5 tham gia World Cup, anh đã giúp tuyển nhà vô địch World Cup. Messi khi đó đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng và giành Quả Bóng Vàng.