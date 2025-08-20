Ngày 12/8, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) tổ chức đấu giá 80.000 biển số xe, được chia làm 8 ca đấu giá (sáng 4 ca, chiều 4 ca, mỗi ca đấu giá kéo dài 25 phút). Trong đó, có tới 50.000 biển số xe máy và 30.000 biển số ô tô.

Đặc biệt, trong phiên đấu giá biển số ô tô chiều ngày 12/8, biển số 99A-999.99 đã trúng đấu giá với số tiền cao kỷ lục - hơn 21,8 tỷ đồng.

99A-999.99 là biển số xe đăng ký tại Bắc Ninh với dãy số cuối là ngũ quý 9. Theo đánh giá, đây là biển siêu đẹp, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, sự trường tồn, vĩnh cửu và thành công trong công việc, cuộc sống.

Trước đó, ở Việt Nam cũng có không ít biển số đấu giá trên dưới 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, các biển trúng đấu giá cao ngất ngưởng như vậy, chủ yếu là các biển số ngũ quý cực hiếm (ví dụ: 888.88, 999.99,555.55).

Cụ thể, biển số 88A-888.88 của tỉnh Phú Thọ, (Vĩnh Phúc cũ) được một tài khoản trả cao nhất lên đến mức hơn 21 tỷ đồng vào phiên đấu giá ngày 22/5 sau 30 phút đấu giá chính thức và 10 vòng gia hạn.. Tuy nhiên, sau đó người trúng đã bỏ cọc. Đến ngày 8/8 vừa qua, biển số này được đưa ra đấu giá lại lần thứ hai và trúng giá 14,880 tỷ đồng.

Biển số 88A-888.88.

Số 8 trong tiếng Hán Việt là "bát", có phát âm khá giống với từ "phát", có ý nghĩa là phát tài lộc, việc làm ăn phát đạt, công việc viên mãn, công danh rạng rỡ, tiền tài đủ đầy.

Biển số ngũ quý 8 được liệt vào hàng siêu VIP về độ độc hiếm, có giá trị tương đương với ngũ quý 9. Đặc biệt, khi ngũ quý 8 được gắn với đầu số của tỉnh Vĩnh Phúc cũ (88) sẽ tạo nên biển số toàn số 8 độc nhất vô nhị.

Biển số xe 30K-888.88 cũng nằm trong danh sách top những biển VIP có giá đắt nhất thị trường hiện nay khi đã được người chơi chốt giá lên đến hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể, biển số này trúng giá 20,08 tỷ đồng trong phiên đấu giá sáng ngày 11/4.

Cùng bộ số ngũ quý 8, biển 51K-888.88 (TPHCM) từng gây sốt khi trúng giá 32,34 tỷ đồng, trong phiên đấu ngày 15/9/2024. Tuy nhiên, sau đó bị bỏ cọc và đến ngày 21/10/2024, biển số này được đưa lên sàn đấu giá lại với giá cuối cùng là 15,265 tỷ đồng.

51K-888.88 (TPHCM) từng gây sốt khi trúng giá 32,34 tỷ đồng nhưng sau đó bị bỏ cọc và trúng hơn 15 tỷ vào phiên đấu lần 2.

Ngày 10/4, biển số ngũ quý 9 của TPHCM: 51K-999.99 cũng gây sốt khi có giá 21,5 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 20/1, biển số này từng được đấu giá và được chốt với giá 20,56 tỷ đồng, nhưng bị bỏ cọc. Như vậy, ở lần đấu giá thứ hai biển số 51K-999.99 đã được trả giá cao hơn gần 1 tỷ đồng so với cách đây 3 tháng.

Ngoài ra, còn có một số biển số khác cũng được đấu giá với mức giá cao không kém như biển số ngũ quý 5 (Hà Nội): 30K-555.55 giá 14,495 tỷ đồng, biển sảnh rồng (Hà Nội): 30K-567.89 giá 16,57 tỷ đồng

Việc đấu giá biển số xe tại Việt Nam ngày càng trở nên sôi động, đặc biệt là với những biển số đẹp, mang lại may mắn và giá trị phong thủy.