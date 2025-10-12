Mới đây, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa ký văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Tĩnh chỉ đạo những nội dung liên quan vụ việc sự cố nhiều căn biệt thự ven biển đổ sập trong cơn bão Bualoi (bão số 10).

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh xem xét, quyết định tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố công trình theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06 của Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Chủ đầu tư làm kè tạm sau bão.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố, quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Như VietNamNet phản ánh, sau bão số 10 tại Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành ở khu du lịch Xuân Thành (thuộc xã Tiên Điền) có nhiều căn villa bị sóng đánh đổ sập và hư hỏng nặng nề. Hàng chục căn biệt thự sang trọng nằm sát biển có giá trị hàng chục tỷ đồng giờ chỉ còn lại là những mảng tường đổ sập, nền móng trơ trọi nằm ngổn ngang giữa bãi cát.

Sau sự cố, chủ đầu tư đưa máy móc đến đào cát làm kè.

Trước khi bão số 10 đổ bộ, những căn biệt thự của khu nghỉ dưỡng Hoa Tiên Paradise nằm sát biển Xuân Thành được quảng cáo rầm rộ là “Nha Trang của Bắc Trung Bộ”, nơi “sở hữu tài sản truyền đời”.

Thế nhưng, sau bão số 10, hàng chục căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng bị bão quật ngã, không ít căn đổ sập hoàn toàn. Tường vỡ, mái đổ sập, móng biệt thự bị gió bão nhấc bổng lên khỏi mặt cát khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi tiếc nuối.

Khu biệt thự bị bão vò nát sau bão.

Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, quy mô hơn 121ha, gồm hơn 560 lô biệt thự, shop villa và shophouse. Trong đó, dãy biệt thự hướng biển có 28 căn, mỗi căn có diện tích hàng trăm mét vuông, bao gồm cả sân vườn và không gian cây xanh.