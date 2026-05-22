Không chỉ các ca sĩ Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh "dính" vào chất cấm, lực lượng chức năng mới đây tiếp tục bắt giữ 140 người liên quan đến ma túy, trong số này không ít người trẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội) bày tỏ lo ngại mức độ tàn phá của ma túy đối với sức khỏe tâm thần của người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.

“Nhiều người trẻ hiện nay không còn nhìn ma túy như một chất có khả năng phá hủy não bộ và cuộc đời. Thay vào đó, một bộ phận xem việc sử dụng ma túy như trải nghiệm, một cách giải trí, giải tỏa áp lực hoặc thậm chí là biểu hiện của sự sành điệu, tự do cá nhân. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm”, Tiến sĩ Thu nói.

Trong hơn 35 năm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, bà Thu từng gặp rất nhiều trường hợp ban đầu chỉ “thử cho biết”, “dùng một lần”, “dùng cuối tuần” nhưng sau đó dần rơi vào vòng xoáy lệ thuộc.

“Điều đau lòng là nhiều người trong số đó từng là học sinh giỏi, sinh viên xuất sắc, người có tài năng nghệ thuật, doanh nhân trẻ hoặc có tương lai rất rộng mở”, Tiến sĩ Thu thông tin.

Phá hủy hệ thống điều khiển cảm xúc

Theo các chuyên gia, ma túy không chỉ gây nghiện. Tác động nguy hiểm nhất của ma túy là phá hủy hệ thống điều khiển cảm xúc, hành vi và khả năng tự chủ của não bộ. Khi một người sử dụng các chất gây nghiện, đặc biệt là ma túy tổng hợp, hệ dopamine trong não bị kích thích quá mức.

Ca sĩ Miu Lê (hàng trên, ở giữa) và các đối tượng liên quan đến ma túy. Ảnh: HB

“Ma túy thường không phá hủy một con người ngay lập tức mà từng chút một, âm thầm. Ban đầu, người dùng có thể cảm thấy hưng phấn, tự tin, nhiều năng lượng, giảm lo âu hoặc cảm giác 'thoát khỏi thực tại'. Nhưng sau đó, não bộ bắt đầu suy kiệt. Họ dần mất khả năng cảm nhận niềm vui tự nhiên, không còn thấy hạnh phúc với những điều bình thường như gia đình, công việc, học tập hay các mối quan hệ.

Rất nhiều trường hợp xuất hiện mất ngủ kéo dài, lo âu, trầm cảm, hoảng loạn, cáu gắt, bùng nổ cảm xúc, giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung. Nặng hơn, họ có thể xuất hiện hoang tưởng, ảo giác, nghi ngờ bị theo dõi hoặc rơi vào trạng thái loạn thần”, Tiến sĩ Thu phân tích.

Điều khiến vị bác sĩ cảm thấy trăn trở là hiện nay nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới những cái tên tưởng chừng “vô hại” như kẹo, nước vui, bóng cười, pod, cần sa giải trí… khiến giới trẻ mất cảnh giác.

Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, đặc biệt từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện nghiên cứu Quốc gia về Lạm dụng ma túy (Mỹ), việc sử dụng ma túy ở tuổi vị thành niên và thanh niên làm tăng đáng kể nguy cơ rối loạn tâm thần, suy giảm nhận thức, hành vi bạo lực và nguy cơ tự sát.

Điều đáng lo ngại, nhiều phụ huynh phát hiện con nghiện ma túy quá muộn vì nghĩ con đang “tuổi nổi loạn”, áp lực học hành hoặc thay đổi tâm lý thông thường.

Các chuyên gia lưu ý nếu một người trẻ mất ngủ kéo dài, thay đổi bạn bè đột ngột, học tập sa sút, cảm xúc thất thường, cô lập bản thân, cáu gắt vô cớ hoặc có biểu hiện bất thường, gia đình cần đặc biệt lưu ý khả năng liên quan đến chất gây nghiện.