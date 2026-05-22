Sáng 22/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức họp khẩn về công tác giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, dịch bệnh Ebola đang có diễn biến phức tạp tại 2 quốc gia CHDC Congo và Uganda vì thế Việt Nam không nên chủ quan.

Tại CHDC Congo, ngày 5/5, ghi nhận 4 nhân viên y tế tại tỉnh Ituri tử vong do nhiễm Ebola chủng virus Bundibugyo. Đến ngày 16/5, quốc gia này đã ghi nhận 8 trường hợp xác định tại phòng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 người tử vong nghi ngờ tại tỉnh Ituri.

Đến ngày 18/5, CHDC Congo ghi nhận tổng số 516 ca nghi nhiễm, trong đó có 131 ca tử vong ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu.

Trong khi đó, Bộ Y tế Uganda xác nhận một ca bệnh nhập cảnh từ CHDC Congo. Một người đàn ông lớn tuổi được đưa vào bệnh viện tư với triệu chứng nặng và tử vong ngày 14/5. Ngày 16/5, Uganda xác nhận thêm một ca bệnh khác cũng nhập cảnh từ CHDC Congo.

Chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu với chủng mới

Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm (bệnh truyền nhiễm nhóm A) có khả năng lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao (có thể tới 90%).

Virus Ebola lây truyền sang người từ động vật hoang dã như dơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh, tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng (chăn ga gối đệm, quần áo) nhiễm dịch.

“Trong đợt dịch này, bệnh do chủng mới Bundibugyo gây ra. Hiện nay, chỉ có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu Ebola do chủng Ebola mà chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh do các chủng khác như Sudan và Bundibugyo”, Tiến sĩ Đức nói.

Cục trưởng Cục Phòng bệnh thông tin, hiện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TPHCM đã có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, phòng an toàn sinh học cấp III để xét nghiệm giải trình tự gene và Realtime PCR chẩn đoán xác định virus Ebola.

GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hiện nay đơn vị và Viện Pasteur TPHCM đã đặt mua sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu theo hướng dẫn của WHO, dự kiến 7-10 ngày tới sẽ đến Việt Nam.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt Nam rà soát toàn bộ thông tin liên quan đến dịch bệnh, những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng chống, điều trị và xử lý thi hài liên quan đến Ebola nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát năng lực ứng phó với dịch bệnh. Cục Khám chữa bệnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo các bệnh viện triển khai công tác phòng chống dịch.

Tại các cửa khẩu, Thứ trưởng đề nghị rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ, với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát.