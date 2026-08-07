Theo Sở Cảnh sát thành phố Winona, bang Minnesota (Mỹ), ngày 1/8, lực lượng chức năng phát hiện các camera trên đường ngừng truyền dữ liệu. Khi kiểm tra tại 4 vị trí lắp đặt, cảnh sát phát hiện cả 8 camera cùng các cột đỡ đã bị cắt sát gốc và mang đi. Vụ trộm được cho là xảy ra trong khoảng từ ngày 29/7 đến 1/8.

Theo phía cảnh sát, mỗi camera cùng cột lắp đặt có giá khoảng 3.000 USD (hơn 78 triệu đồng), đồng nghĩa thành phố sẽ phải chi khoảng 24.000 USD (khoảng 630 triệu đồng) nếu muốn khôi phục toàn bộ hệ thống.

Đây là các camera có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nhận diện biển số tự động (ALPR) do Flock Safety cung cấp. Ngoài việc đọc biển số, hệ thống còn có thể ghi nhận nhãn hiệu, mẫu xe, màu sơn, thời gian và địa điểm xuất hiện của phương tiện, từ đó xây dựng lịch sử di chuyển để phục vụ điều tra.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ, công nghệ này hỗ trợ hiệu quả trong việc truy tìm xe bị đánh cắp, điều tra các vụ tai nạn bỏ trốn hay tìm kiếm người mất tích trên đường.

Tuy nhiên, việc hệ thống lưu lại hành trình của mọi phương tiện đi qua cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về quyền riêng tư. Thời gian qua, không ít thành phố tại Mỹ đã chấm dứt hợp đồng với Flock Safety hoặc chuyển sang các nhà cung cấp khác như Axon hay Motorola sau những lo ngại liên quan đến việc thu thập dữ liệu trái phép.

Điều đáng chú ý là vụ mất trộm này lại nhận được phản ứng trái chiều từ dư luận. Bài đăng của Sở Cảnh sát Winona trên Facebook nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận đến mức cơ quan này phải hạn chế tương tác.

Trong khi cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp thông tin để truy tìm thủ phạm, nhiều ý kiến lại cho rằng việc các camera biến mất không phải là điều đáng tiếc, thậm chí nhiều người tỏ ra hả hê vì không còn bị theo dõi trên đường.

Một số người yêu cầu cảnh sát công khai hiệu quả thực tế của hệ thống trong việc phá án, trong khi số khác cho rằng thành phố nên xem khoản thiệt hại 24.000 USD là "bài học" và không cần thiết phải lắp đặt lại mạng lưới camera.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!