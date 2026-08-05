Một chiến dịch kiểm tra giao thông đặc biệt tại thị trấn Dunellen, bang New Jersey (Mỹ) đang thu hút sự chú ý khi cảnh sát hóa trang thành bụi cây để phát hiện tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Cảnh sát hóa trang thành bụi cây ven đường để phát hiện các tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe. Ảnh: The Drive

Theo thông tin được đăng trên Facebook của Sở Cảnh sát thị trấn Dunellen, một sĩ quan đã mặc bộ đồ ngụy trang màu xanh lá, đứng cạnh các bụi cây trên tuyến đường chính để bí mật quan sát những người điều khiển phương tiện vi phạm quy định cấm sử dụng điện thoại khi lái xe. Kết quả, chỉ trong vòng 6 giờ, lực lượng chức năng đã lập biên bản 74 trường hợp lái xe mất tập trung.

Dù gây tranh cãi về mức độ cần thiết, giới chức địa phương cho rằng biện pháp này nhằm tăng hiệu quả phát hiện các hành vi vi phạm vốn rất khó nhận biết từ xa. Thực tế, những tài xế mải nhìn vào màn hình điện thoại thường không chú ý đến xe tuần tra hay cảnh sát mặc thường phục, cũng như các nguy cơ khác trên đường.

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, ô tô hiện đại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây xao nhãng do các hệ thống giải trí và màn hình điều khiển ngày càng phức tạp. Nhưng phản xạ muốn nhìn vào điện thoại khi có thông báo vẫn tồn tại ngay cả khi lái những chiếc xe công nghệ thấp nhất. Đây vẫn được đánh giá là hành vi nguy hiểm nhất.

Chỉ trong 6 tiếng, đã có 74 trường hợp bị xử phạt do dùng điện thoại khi lái xe. Ảnh: Sở Cảnh sát thị trấn Dunellen

Nhiều nghiên cứu của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho thấy sử dụng điện thoại khi lái xe làm tăng nguy cơ va chạm từ phía sau cũng như tình trạng chạy quá tốc độ.

Một nghiên cứu công bố năm 2022 của IIHS cũng chỉ ra rằng việc thực thi chưa nghiêm các quy định cấm sử dụng điện thoại khi lái xe tại bang California đã góp phần khiến tỷ lệ va chạm phía sau cao hơn so với các bang lân cận. Điều này cho thấy chỉ ban hành quy định là chưa đủ, mà cần có các biện pháp kiểm tra, xử lý hiệu quả để nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Chiến dịch "cảnh sát bụi cây" tại New Jersey vì thế được xem là lời nhắc nhở rằng việc đặt điện thoại xuống và tập trung quan sát đường vẫn là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Theo TheDrive

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