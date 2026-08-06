Tòa án Hình sự Liverpool (Anh) đã tuyên phạt Nathan Owen, 33 tuổi, 51 tháng tù giam sau khi xác định bị cáo dàn dựng việc chiếc Jaguar I-PACE bị mất phanh nhằm tìm cách tẩu tán chiếc xe đang mua trả góp.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/3/2024, Owen gọi đến số khẩn cấp 999 và thông báo chiếc Jaguar I-PACE không thể giảm tốc độ, bị "kẹt ở tốc độ 70 dặm/giờ" (khoảng 113 km/h). Trong cuộc gọi, người này nói mình đang rất hoảng sợ và chiếc xe đã mất kiểm soát.

Để xử lý tình huống được cho là khẩn cấp, cảnh sát đã triển khai lực lượng trên các tuyến cao tốc M58, M57 và M62 ở Merseyside, đồng thời đóng một số đoạn đường để tìm cách khống chế chiếc xe.

Một tài xế bị kết án 51 tháng tù sau khi dàn dựng việc chiếc Jaguar I-PACE mất phanh trên đường cao tốc nhằm trốn nợ.

Trong quá trình này, Owen điều khiển xe với tốc độ lên tới 86 dặm/giờ (khoảng 138 km/h). Theo hồ sơ tòa án, chiếc Jaguar đã va chạm với xe cảnh sát 31 lần khi các sĩ quan tìm cách chặn xe.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Owen không hề cố gắng phanh trong suốt quãng đường dài khoảng 38 dặm (61 km) kéo dài 35 phút. Chiếc xe chỉ dừng lại trên đường cao tốc M62 gần Warrington khi pin cạn. Camera hành trình của cảnh sát ghi lại thời điểm xe giảm tốc và dừng hẳn, đèn phanh vẫn sáng.

Theo kết quả giám định, chiếc Jaguar không gặp bất kỳ lỗi kỹ thuật nào.

Tại phiên tòa, công tố viên Eric Lamb cho biết khoảng 5 phút trước khi gọi số khẩn cấp 999, Owen vừa liên hệ với một công ty tài chính để vay thêm tiền ngoài khoản vay 3.000 bảng Anh ( khoảng 105 triệu đồng) trước đó nhưng bị từ chối.

Cuộc điều tra cũng cho thấy Owen gặp khó khăn về tài chính. Sau khi mua chiếc Jaguar I-PACE theo hợp đồng tài chính vào tháng 9/2023, đến tháng 3/2024, bị cáo nợ khoảng 5.000 bảng Anh (khoảng 175 triệu đồng) đối với CA Auto Finance và nhiều lần chậm thanh toán.

Ngoài ra, các tin nhắn thu thập từ điện thoại của Owen cho thấy người này từng trao đổi về việc tìm cách "tống khứ" chiếc xe, trong đó có ý định khiến xe bị xóa sổ.

Công tố viên nhận định Owen đã bịa đặt vụ việc nhằm tẩu tán chiếc xe, đồng thời khẳng định bị cáo hoàn toàn kiểm soát được phương tiện trong suốt quá trình di chuyển.

Khi tuyên án, Thẩm phán Ian Unsworth KC cho rằng hành động của Owen đã khiến cảnh sát phải triển khai một chiến dịch điều tiết giao thông quy mô lớn, gây gián đoạn đáng kể và khiến các sĩ quan phải đối mặt với nguy hiểm trong khi họ tin rằng đang xử lý một tình huống khẩn cấp thực sự.

Tháng 6 vừa qua, Owen nhận tội lái xe nguy hiểm và hai tội danh lừa đảo. Ngoài mức án 51 tháng tù, bị cáo còn bị cấm lái xe trong 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Theo Dailymail

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