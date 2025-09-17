Sáng nay, TAND TPHCM cơ sở 1 mở phiên xét xử 17 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại TP Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM), với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả, nhận - đưa - môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, trú phường Tam Thắng, TPHCM) được xác định là người cầm đầu trong “nhánh” lừa đảo, làm giả giấy tờ và sử dụng tài liệu giả.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Quang Hưng

Trong sáng nay, phiên xét xử có sự tham gia của hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo. HĐXX đã dành phần lớn thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo. Dự kiến, vụ án sẽ được xét trong 3 ngày, từ 17-19/9.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận đơn tố cáo của ông Phạm Công Tuyến (đại gia địa ốc, trú TPHCM) về việc vợ chồng Thanh lừa bán thửa đất rộng hơn 6.400m2 trên đường Trần Phú, Vũng Tàu, trị giá 22 tỷ đồng nhưng giấy tờ đất là giả.

Điều tra cho thấy, từ giữa năm 2018, Thanh thông qua Cao Bá Hoài (chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mượn 55 bộ hồ sơ gốc đất công đang lưu trữ tại cơ quan (việc cho mượn hồ sơ là trái quy định nên Hoài đã bị truy tố và đưa ra xét xử trong một vụ án khác - PV).

Thanh sau đó sao chụp, scan mẫu con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức qua từng thời kỳ để làm giả ít nhất 69 bộ hồ sơ, “hô biến” 13 thửa đất công (tổng diện tích 250.089m2) thành đất cá nhân.

Từ số giấy tờ giả này, Thanh bán 11 thửa đất (tổng diện tích 163.500m2) cho ông Tuyến, chiếm đoạt hơn 174 tỷ đồng. Một thửa khác 30.000m2 được Thanh dùng để gán khoản nợ 1,75 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Phạm Công Tuyến vừa là nạn nhân trong vụ lừa đảo của Thanh, vừa bị truy tố về hành vi đưa hối lộ. Sau khi mua đất, ông Tuyến chuyển 45,5 tỷ đồng cho nhân viên Nguyễn Đại Nguyên để “chạy” hồ sơ đất đai và dự án kinh doanh.

Quá trình “lo lót”, Nguyên trực tiếp hoặc thông qua môi giới đưa tiền cho nhiều cá nhân có chức vụ, quyền hạn, là những cán bộ làm trong lĩnh vực đất đai. Một số người lợi dụng chức vụ để trục lợi, có người chiếm đoạt tiền hối lộ hoặc rửa tiền bằng cách mua đất, xe ô tô.

Ngoài ra còn có nhiều người nhận tiền để "tác động" nhưng thực ra không làm nên bị tố tội lừa đảo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (bìa trái) được xác định đầu vụ trong "nhánh" lừa đảo, làm giả sử dụng tài liệu giả. Ảnh: Quang Hưng

Cáo trạng xác định, nhận tiền hối lộ từ Nguyên, Tuyến, những người trên có người trực tiếp giải quyết hồ sơ theo chức trách nhiệm vụ được giao; có người làm trung gian môi giới chuyển tiếp tiền hối lộ đến người có chức vụ quyền hạn giải quyết; có người lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng đến người giải quyết hồ sơ. Tất cả vì mục đích hưởng lợi, trục lợi.

Bên cạnh đó, có người dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hối lộ và có người rửa tiền phạm tội bằng cách đầu tư, mua sắm bất động sản hay tài sản nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền phạm pháp.

Liên quan đến vụ án và được tách ra xét xử, trước đó ngày 23/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã tuyên phạt Cao Bá Hoài 5 năm tù về tội "lạm quyền khi thi hành công vụ".

Nguyễn Văn Thanh bị tuyên phạt tổng hợp 8 năm tù về tội "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và tội "Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức".