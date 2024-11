Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn để điều tra về hành vi "Lừa đảo và Sử dụng giấy tờ giả".

Ông Hoàn là trưởng phòng quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông, thuộc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo cơ quan điều tra, ông Hoàn bị bắt do có liên quan đến chuyên án về lĩnh vực đất đai do Công an tỉnh xác lập, trong đó bị can Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, trú TP Vũng Tàu) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố nhiều viên chức, cán bộ địa chính cùng một số người khác có liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra bước đầu xác định bị can Thanh dùng giấy tờ giả liên quan đến nguồn gốc đất đai để xin hợp thức hóa và lừa đảo. Số tiền hối lộ đến 43 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.