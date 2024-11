Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Bá Hoài (40 tuổi, trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Lạm quyền khi thi hành công vụ".

Ông Hoài là nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ, thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, ông Hoài bị bắt do có liên quan đến chuyên án về lĩnh vực đất đai do Công an tỉnh xác lập, trong đó bị can Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, trú TP Vũng Tàu) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

Hành vi của ông Hoài bước đầu được xác định đã lén lút đưa hồ sơ đất lưu trữ cho Nguyễn Văn Thanh sử dụng, xảy ra vào năm 2018, dẫn đến một số tài liệu bị đánh tráo bằng bản in màu, bị thất lạc, tẩy xóa và hư hỏng.

Vụ án trên có tính chất nghiêm trọng với nhiều tội danh được khởi tố, điều tra: lừa đảo, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong đó bị can Thanh được xác định dùng giấy tờ giả liên quan đến nguồn gốc đất đai để xin hợp thức hóa và lừa đảo. Và số tiền hối lộ bước đầu xác định lên đến 43 tỉ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố nhiều viên chức, cán bộ địa chính cùng một số người khác có liên quan.

Ngày 6/11 vừa qua, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Cao Bá Hoài.

Hiện vụ án trên đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.