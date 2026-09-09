Một số chuyến bay giữa TPHCM và London của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng trong ngày 8-9/9 do sự cố kỹ thuật hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh khiến hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và một số sân bay khác bị gián đoạn.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN51 từ TPHCM đi London ngày 8/9 đã phải chuyển hướng, hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) do ảnh hưởng từ sự cố không lưu tại Anh.

Chuyến bay dự kiến tiếp tục hành trình từ Frankfurt đến London lúc 7h ngày 9/9.

do sự cố kỹ thuật hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, khiến hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và một số sân bay khác bị gián đoạn. Ảnh minh hoạ: VNA.

Ở chiều ngược lại, chuyến VN50 từ London đi TPHCM ngày 9/9 phải được điều chỉnh giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 giờ địa phương.

Theo thông báo của nhà chức trách Anh, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận các chuyến bay đến do cần thêm thời gian để xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng.

Vietnam Airlines cho biết kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ London có thể tiếp tục thay đổi tùy tình hình thực tế.

Đối với chuyến VN51 phải chuyển hướng đến Frankfurt, Vietnam Airlines đã phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách tại khu vực quá cảnh trong thời gian chờ nối chuyến đến London.

Tại London, hành khách trên chuyến VN50 cũng được thông tin về lịch khởi hành mới và các phương án hỗ trợ cần thiết.

Vietnam Airlines cho biết đang theo dõi sát tình hình tại Anh, đồng thời phối hợp với nhà chức trách, sân bay và các đơn vị liên quan để cập nhật phương án khai thác, bảo đảm hành khách được hỗ trợ và sớm tiếp tục hành trình.