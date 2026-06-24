Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN524 khởi hành ngày 24/6 từ TPHCM đi Thượng Hải, hành khách T.A.T. (quốc tịch Việt Nam) ngồi ghế 1K có biểu hiện sức khỏe không ổn định.

Tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu, hỗ trợ hành khách. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hành khách vẫn chưa cải thiện.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Hong Kong. Ảnh: VNA.

Sau khi đánh giá tình hình, tổ bay quyết định chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay Hong Kong để hành khách được tiếp cận cơ sở y tế sớm nhất.

Nhận được thông tin, đại diện Vietnam Airlines tại Hong Kong đã phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị xe cứu thương, nhân viên y tế và các phương án hỗ trợ mặt đất.

Máy bay hạ cánh an toàn tại Hong Kong lúc 10h59 (giờ địa phương). Lực lượng y tế sở tại nhanh chóng tiếp cận, đưa hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ hành khách, chuyến bay VN524 tiếp tục hành trình đi Thượng Hải lúc 12h10 (giờ địa phương).

Vietnam Airlines cho biết quyết định chuyển hướng hạ cánh được đưa ra dựa trên đánh giá tình trạng thực tế của hành khách và tuân thủ các quy trình khai thác, an toàn bay.