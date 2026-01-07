Ngày 7/1, đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay VN36 có hành trình từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội ngày 6/1, đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Calcutta), Ấn Độ.

Được biết, sau khoảng 8 giờ cất cánh, một hành khách mang quốc tịch Đức, ngồi tại ghế 11F, bất ngờ xuất hiện các biểu hiện sức khỏe xấu, khó thở. Ngay lập tức, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ y tế theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hành khách không có dấu hiệu cải thiện. Trên cơ sở đánh giá y tế và nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách, tổ bay đã quyết định chuyển hướng, cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata để hành khách được tiếp cận sự hỗ trợ y tế từ mặt đất trong thời gian sớm nhất.

Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata để cứu hành khách. Ảnh: VNA.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ tổ bay, đại diện Vietnam Airlines tại Ấn Độ đã nhanh chóng phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất và các cơ quan chức năng tại sân bay Kolkata triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách sau đó được chuyển tới bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, máy bay đã cất cánh trở lại vào lúc 5h30 (giờ địa phương) ngày 7/1, tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Theo Vietnam Airlines, việc điều chỉnh hành trình bay phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lịch bay, nhưng hãng luôn phải đặt yếu tố an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu.