Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 5 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, từ 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường bị cáo buộc không hạch toán vào sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, đồng thời kê sai thuế giá trị gia tăng (VAT) với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này điều hành 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh, tạo thành “hệ sinh thái” bán thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, quê Phú Thọ) được nhiều người tung hô là "nữ doanh nhân thành đạt" trên mạng xã hội. Từng nổi danh trên mạng xã hội nhờ những buổi livestream kéo dài hàng giờ đồng hồ, bán đủ loại sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp, Hoàng Hường đã trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu người dùng Facebook, TikTok.

Nhiều người không khỏi choáng ngợp với những lời quảng cáo mà nữ doanh nhân này thường dùng để thuyết phục khách mua hàng, bên cạnh đó là những phát ngôn gây sốc, bức xúc dư luận.

Miệt thị món ăn truyền thống của đồng bào

Đầu năm 2023, Hoàng Hường từng gây tranh cãi khi phát ngôn miệt thị cộng đồng dân tộc Mông tại Hà Giang trong một buổi livestream.

Cụ thể, bà Hường đã gọi món "mèn mén", một trong những món ăn truyền thống của người Mông là "cám lợn", đồng thời so sánh những người bán hoa tại điểm du lịch Dốc Thẩm Mã, Đồng Văn, Hà Giang là "ăn xin". Phát ngôn này ngay lập tức bị cộng đồng mạng và người dân bản địa phản ứng mạnh mẽ.

Hoàng Hường từng gây bức xúc khi gọi món ăn mèn mén là "cám lợn".

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã nhận đơn phản ánh chính thức từ bà Thào Thị Mua, một phụ nữ dân tộc Mông sinh sống tại xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn. Ngày 21/3/2023, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hà Giang vào cuộc xác minh và xử lý phát ngôn của bà Hường vì có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm cộng đồng dân tộc thiểu số.

Ngày 22/3/2023, công an tỉnh phát giấy mời bà Hoàng Hường đến làm việc vào ngày 27/3. Cơ quan chức năng đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định vị trí phát ngôn nhằm làm rõ thẩm quyền xử lý.

Một lần khác, nữ đại gia này còn lên tiếng chửi bới, miệt thị vùng miền, cụ thể là Thanh Hóa khi chửi người đã... ăn cắp data khách hàng của Hoàng Hường. Loạt từ ngữ khá gay gắt, thậm chí mang yếu tố miệt thị vùng miền được nữ đại gia này quay video đăng lên MXH khiến nhiều người bình luận trái chiều.

Thông tin sai lệch về mưa lũ ở miền Trung

Năm 2020, trong một video phát trực tiếp và sau đó đăng tải trên mạng, Hoàng Hường khẳng định rằng “huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông thêu dệt” khi nói về hậu quả mưa lũ. Phát ngôn này lập tức gây phản ứng mạnh vì trái ngược với thực tế và phản ánh của báo chí, khiến người dân địa phương và những nhóm tham gia cứu trợ nạn nhân mưa lũ bức xúc.

Thời điểm đó, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc, gửi công văn đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định đối với chủ tài khoản vì thông tin có thể gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới uy tín của những người đang khắc phục hậu quả thiên tai.

Quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm

Trong các buổi livestream bán hàng, Hoàng Hường nhiều lần tuyên bố các sản phẩm của bà có tác dụng gần như “kỳ diệu”: “chữa hôi miệng tận kiếp trước”, “điều trị xương khớp không cần thuốc Tây”, thậm chí “thay đổi cuộc đời chỉ nhờ nước súc miệng”. Những câu chữ cường điệu này khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh.

Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế xử phạt 65 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai lệch.