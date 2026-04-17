Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam, nhiều đại học của Việt Nam đã cùng ký thỏa thuận hợp tác với các trường danh tiếng của Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh…

Đại học Quốc gia TPHCM vừa có buổi làm việc với Đại học Bắc Kinh, thảo luận nhiều nội dung hợp tác trọng điểm như phát triển các chương trình đào tạo cấp bằng đôi, bằng phụ, công nhận tín chỉ lẫn nhau, mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu, đồng thời tăng cường triển khai các chương trình học thuật ngắn hạn và hợp tác nghiên cứu.

Bên cạnh đó, hai đại học cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh kết nối, hướng đến xây dựng các chương trình trong lĩnh vực mũi nhọn như khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ tương lai, khoa học sức khỏe, kinh tế và khoa học xã hội - nhân văn…

Tương tự, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ký kết hợp tác với Đại học Đông Hoa, Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, Đại học Bắc Kinh. Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật, công nghệ, khoa học dữ liệu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại học Bách khoa Hà Nội trao đổi thỏa thuận hợp tác với Đại học Bắc Kinh. Ảnh: HUST

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ký 4 thỏa thuận hợp tác với các trường Trung Quốc, bao gồm Đại học Thanh Hoa, Đại học Phúc Đán, Học viện Ngoại giao và Đại học Quảng Tây.

Trong khi đó, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết trường này đã ký kết hợp tác với Đại học Bắc Kinh. Biên bản ghi nhớ gồm các nội dung như thúc đẩy các hoạt động trao đổi giảng viên và sinh viên, triển khai các đề tài nghiên cứu chung, tham gia chia sẻ các công trình nghiên cứu, các bài báo tạp chí quốc tế và các tài liệu giảng dạy...

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác với Đại học Bắc Kinh. Ảnh: HMU

“Đây là cơ hội để hai cơ sở đào tạo y khoa lâu đời và uy tín nhất của Việt Nam và Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm của nhau trong trao đổi giảng viên, sinh viên, các nghiên cứu khoa học đặc biệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và nhiều hoạt động học thuật khác”, GS Tú nói.

Trước đó, tại Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ở Đại học Thanh Hoa, đã có 52 văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Trung Quốc.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay đây không chỉ là những con số mà là những cam kết cụ thể, thể hiện tiềm năng, niềm tin và kỳ vọng vào tương lai hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Ông Sơn cho hay Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, định hướng phát triển và đều coi trọng giáo dục, khoa học, công nghệ và nhân tài, từ đó có đầy đủ điều kiện để trở thành những đối tác chiến lược trong xây dựng hệ sinh thái tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực.

“Sự gặp gỡ giữa nhu cầu phát triển của hai nền giáo dục tạo ra dư địa lớn để nâng tầm hợp tác lên giai đoạn mới - giai đoạn hợp tác thực chất, chiều sâu và đồng kiến tạo giá trị”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.